Враг ведет наступление на трех направлениях Донбасса, ВСУ отразили атаки около шести населенных пунктов
На временно захваченных территориях оккупанты продолжают терроризировать мирное население.
Событие: Российские оккупанты ведут наступление на трех направлениях в Донецкой области. В течение суток ВСУ отразили атаки около шести населенных пунктов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.
Детали и комментарии:«Враг пытается удержать временно захваченные территории, концентрирует усилия на сдерживании действий Сил обороны в отдельных районах. Проводит наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. За сутки украинские военные отразили атаки в районах Верхнекаменского, Спорного, Марьинки, Новомихайловки, Водяного и Павловки Донецкой области», – сообщает спикер главного органа управления войсками Александр Штупун.
Враг продолжает обстреливать критическую инфраструктуру и жилища гражданского населения. Вчера противник нанес четыре ракетных и 28 авиационных ударов, совершил более 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От этих преступных действий пострадали около 30 населённых пунктов Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Херсонской и других областей. Кроме того, из минометов, танков, ствольной и разнокалиберной артиллерии россияне обстреляли около 80 населенных пунктов вдоль линии фронта.
На временно захваченных территориях оккупанты продолжают терроризировать мирное население. В частности, в Песках Луганской области представители так называемой военной комендатуры провели фильтрационные мероприятия. Около 30 граждан похищены и вывезены в неизвестном направлении. Аналогичные мероприятия проводятся в селах вдоль автодороги Олешки – Новая Каховка Херсонской области.
Кроме того, на автодорогах Херсона фиксируется усиленное движение грузовых и легковых автомобилей с награбленным имуществом. В Бериславе и близлежащих селах с предприятий обслуживания электросетей вывозится имущество и ремонтная база. В Тополовке российские оккупанты используют в качестве «живого щита» школу и детский сад, где разместилось до трехсот вражеских солдат с техникой.
Российская армия продолжает сталкиваться с выраженными проблемами поставки тяжелой военной техники. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW). Аналитики приводят данные министерства обороны Великобритании, согласно которым оккупанты в середине октября теряли более 40 единиц бронетехники в день.
читайте также: За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 800 решителей и более 80 единиц боевой техники врага «Последними неделями РФ, вероятно, прибегла к переговорам о поставках 100 танков и бронетехники из составов Беларуси; указывают специалисты.
По данным мониторинговой группы «Белорусский Гаюн», за последние восемь месяцев режим Лукашенко передал РФ более 65 132 тонн боеприпасов, минимум 122 танка Т-72А, до 44 Уралов и 20 БМП-2 .
В то же время, как информирует Генштаб ВСУ, россияне начали изымать из своих хранилищ военную технику, не прошедшую соответствующего техобслуживания.
«Руководство Приморского края России вынуждено вводить дополнительные меры безопасности и усиливать полицейский режим.В частности, во Владивостоке власть готовится к возможным протестным проявлениям среди местного населения, которое выражает недовольство из-за проведенных ранее мобилизационных мероприятий и больших потерь представителей региона на войне в Украине», – добавляют в главный орган управления украинскими войсками.