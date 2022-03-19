Враг теряет позиции на Киевщине и уничтожает храмы
Украинские воины жгут врага наголову. Иллюстративное фото Генштаб ВСУ
Враг пытается закрепиться, перегруппироваться, нарастить силы и попытаться снова ударить по столице. Но наши воины срывают все их планы.
Враг теряет позиции на подступах к Киеву, но продолжает обстреливать мирную инфраструктуру из крупнокалиберной артиллерии, танков и минометов. После очередного обстрела сильные повреждения получил храм УПЦ МП в Ирпене. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Как заверил председатель Киевской ОВА Александр Павлюк, воины готовы достойно встретить врага и отправить его в ад. Особенно вдохновляет настроение бойцов, готовых стоять до последнего дыхания, к последнему патрону.
Генштаб показал ситуацию на Киевщине
Вооруженные Силы Украины и другие подразделения Сил обороны продолжали наносить удары по группировкам войск врага, который пытался удержать захваченные рубежи.
Зенитными ракетными войсками и истребительной авиацией Украины было поражено 12 воздушных целей врага — 2 самолета, 3 вертолета, 3 БПЛА и 4 крылатые ракеты.