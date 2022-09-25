Враг снова атаковал Одессу иранскими дронами-камикадзе: попали в админздание в центре города
Продолжается спасательная операция и тушение пожара.
Фото uk.wikipedia.org A A+ A++
Событие: Сегодня утром, 25 сентября, российские оккупанты атаковали Одессу дронами-камикадзе. Трижды враг попал в админздание в центре города, сообщил в Telegram спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
Детали и комментарии: По его словам, продолжается спасательная операция и тушение пожара. Человеческих потерь нет. Известно, что один дрон сбит силами противовоздушной обороны. В эфире национального телемарафона спикер объединенного координационного прессцентра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что Одессу атаковали беспилотники иранского производства Shahed-136 (российская маркировка «Герань-2″). Она отметила, что Россия в последние дни начала чаще использовать дроны, и предупредила людей о необходимости во время таких атак находиться подальше от административных зданий, в которых много окон и стеклянных витрин, а также мест расположения органов власти, что является первоочередной целью. Говоря об особенностях иранского оружия, спикер отметила, что, в отличие от ракет, БПЛА, вероятно, имеют меньшую дальность действия, поэтому их используют в ограниченном количестве районов. Их основные тактико-технические характеристики нами еще хорошо не изучены, и есть противоречивые данные, как далеко они могут быть направлены. Сейчас очевидно, что у них очень шумно работает двигатель, и этот шум предупреждает о приближении атаки, и это основной сигнал для перехода в укрытие», — заметила спикер, пишет gordonua.com. Напомним, 23 сентября российские захватчики атаковали Одессу тремя иранскими дронами-камикадзе «Шахид-136». Одного дрона сбили над морем силы противовоздушной обороны ВСУ, а два других разрушили админздание в припортовой зоне. По данным Генштаба, погибли два человека, еще двое ранены. В тот же день зенитчики воздушного командования «Юг» Воздушных Сил ВСУ сбили многоцелевой ударный БПЛА иранского производства «Mohajer-6» (Мохаджер-6), предназначенный для проведения разведки, наблюдения, рекогносцировки и огневого поражения.
Отметим, Украина лишила посла Ирана аккредитации из-за ударов иранских беспилотников, сообщил МИД Украины в Facebook. Отмечается, что в министерство иностранных дел Украины был вызван временный поверенный в делах Ирана в Украине, которому сообщили, что поставка иранского вооружения россии «противоречит публично задекларированной высшим руководством Ирана позиции нейтралитета, уважения к суверенитету и территориальной целостности Украины». «Снабжение оружия России для ведения войны против Украины является недружественным актом, который наносит серьезный удар отношениям Украины и Ирана», — отмечает МИД. «В ответ на столь недружественный акт украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве», — добавили во внешнеполитическом ведомстве. Посол Ирана в Украине Манучехр Моради находится за пределами нашего государства: в начале полномасштабного вторжения он выехал в Кишинев, пишет УП. Лишение аккредитации означает, что посол теперь не может выполнять свои обязанности и, согласно дипломатической практике, должен вернуться в Тегеран.
читайте также: У заместителя председателя Верховного Суда обнаружили российское гражданство. Он приобрел его еще назад назад
Иран отреагировал на такой шаг Киева. Представитель страны «советовал Украине воздержаться от влияния третьих сторон, стремящихся разрушить отношения между двумя странами». «Единственной «третьей стороной» есть иранские беспилотники, которые Украина уже непосредственно сбивает в своем небе. Тегеран несет полную ответственность за разрушение отношений с Украиной. Иран должен немедленно прекратить поставки оружия РФ для убийств украинцев, а не оправдываться фантазиями о «внешнем влиянии», —заметил в Facebook спикер украинского МИД Олег Николенко.