Враг пытается установить полный контроль над Северодонецком, но успеха не имеет — Генштаб
Оккупанты уничтожили два из трех мостов, ведущих в областной центр.
Фото из сообщения Генштаба ВСУ в Facebook A A+ A++
Событие: Продолжаются 109-е сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. Горячее — на Северодонецком и Бахмутском направлениях, сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.
Детали и комментарии:Враг пытается преодолеть сопротивление наших войск и установить полный контроль над городом Северодонецк, продолжил применение ствольной и реактивной артиллерии по украинским позициям. Боевые действия продолжаются. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал в Telegram, что российская армия разрушила второй мост между Северодонецком и Лисичанском и мощно обстреливает третий. «Они хотят полностью отрезать Северодонецк от возможности либо вывозить людей, либо подвозить туда боеприпасы и усиления для ВСУ», — заметил Гайдай. По его словам, возможно, сегодня-завтра кафиры будут бросать резервы, чтобы захватить весь город. Глава ЛОВА также сообщил, что враг постоянно обстреливает территорию завода «Азот», бои идут на окрестных улицах.
В эфире телемарафона глава Северодонецка Александр Стрюк сообщил, что ВСУ контролируют треть города. По его словам, выехать из окрестностей можно, но опасно. Трасса Лисичанск-Бахмут находится под контролем нашей армии, но простреливается российской артиллерией.
По данным Генштаба, на Бахмутском направлении кафиры вели наступление на Врубовку, но успеха не имели. При попытке возобновить штурмовые действия в направлении Орехово-Золотое враг получил решительный отпор и отошел. На Славянском направлении украинские воины успешно отразили вражеские атаки вблизи Довгенького-Мазановки и Довгенького-Долины.
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На Слобожанском направлении противник ведет боевые действия, хочет улучшить тактическое положение, продолжает усовершенствовать инженерное оборудование оборонных позиций в районе населенного пункта Новый Бурлук. Обстрелял из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня Замуловку, Байрак, Гусаровку и Русские Тишки. Безуспешно вел штурм в направлении Старица-Рубежное.
На Южнобужском направлении захватчики пытаются удерживать ранее занятые позиции и производят обстрелы подразделений Сил обороны. Враг нанес огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии по нашим войскам в районах населенных пунктов Осокоровка, Трудолюбовка, Широкое, Добрянка и Благодатное. На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник также оказывает систематическое огневое влияние на позиции наших войск с целью сковывания их действий и недопущения перегруппировки. Украинские защитники наносят урон российским оккупантам по всем направлениям, где продолжаются активные боевые действия.
На Волынском, Полесском и Северском направлениях — без существенных конфигураций. Правда, российские кафиры продолжают обстрелы позиций наших войск, а также гражданской инфраструктуры в Черниговской и Сумской областях.