Враг обстрелял Запорожье: погиб человек, разрушен объект гражданской инфраструктуры
Беспокойно прошла ночь и в других регионах.
Событие: Оккупанты продолжают обстреливать мирные украинские города и села. Ночью и утром армия РФ нанесла удары по нескольким регионам.
Детали и комментарии: «Вражеские обстрелы разрушили здание гражданской инфраструктуры и, по предварительным данным, к большому сожалению, унесли жизни одного человека», — сообщил в Telegram секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев. По его словам, от взрывной волны в близлежащих домах вылетели стекла и повреждены крыши. Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко уточнил в Telegram, что ночью оккупанты ударили ракетами по областному центру дважды. Одна из ракет попала по территории частного предприятия. Там загорелся пожар на площади 800 м2. Еще одна ракета упала на территорию частного земельного участка. Взрывной волной повредило две машины. За прошедшие сутки российский агрессор обстрелял 14 населенных пунктов Запорожской области. В милицию поступило 19 сообщений о разрушении жилья граждан и объектов инфраструктуры.
Беспокойно было и на Днепропетровщине. По Никопольщине захватчики избивали из РСЗО и тяжелой артиллерии. За ночь обстреляли район 8 раз. Попали по 3 общинам — Никопольской, Марганецкой и Мировской. 9-летняя девочка, которую накануне вечером ранили россияне, в больнице под наблюдением медиков. Угрозы жизни нет. Ее состояние врачи оценивают как среднее. Ребенок сильно напуган обстрелом. ранением. В Никопольской и Марганецкой общинах прошло без пострадавших», — рассказал в Facebook глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. В самом Никополе снаряды зацепили несколько многоэтажных и частных домов, изуродовали мебельное производство, транспортное предприятие, газопроводы и линии электропередач.
В минувшие сутки россияне убили одного гражданского на Донетчине — в Торецке, еще 3 человека в области получили ранения, написал в Telegram глава ОВА Павел Кириленко. По его словам, с 24 февраля рашисты лишили жизни 1164 мирных жителей Донецкой области, ранили 2543 человека. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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Враг продолжал обстрелы территорий Купянского, Харьковского и Чугуевского районов Харьковщины, прилегающих к линии столкновения и границе с РФ. Как сообщил в Telegram председатель ОВА Олег Синегубов, случаев получения гражданскими ранениями в результате вражеских обстрелов не зафиксировано. «В Волчанске за медицинской помощью обратилась 58-летняя женщина, получившая ранение накануне», — информирует пресс-служба ВОУ. заметил он. Продолжается гуманитарное разминирование освобожденных территорий. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 2241 взрывоопасный предмет.
Ночью захватчики нанесли удары по населенному пункту Галицыновской общины. «Попадания в объект промышленной инфраструктуры. Пострадавших нет», — сообщил в Facebook глава Николаевской ОВА Виталий Ким. По его словам, зафиксированы и обстрелы за пределами населенного пункта Широковского общества. К счастью, обошлось без жертв.