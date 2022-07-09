Враг обстрелял ракетами жилой квартал Кривого Рога: есть погибшие и раненые
Беспокойно и в других областях Украины.
Событие : Оккупанты продолжают обстреливать украинские города и села. Сегодня, 9 июля, враг нанес удар по нескольким регионам.
Детали и комментарии: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил в Telegram, что утром агрессор обстрелял Ингулецкий район Кривого Рога. «Сознательно ударили из «Градов» по жилым кварталам. Этот коварный обстрел унес жизни 41-летней женщины, еще два человека с осколочными ранениями госпитализированы. Повреждена школа и несколько домов. Сгоревший рядом стоящий автомобиль», — написал он. ГУ ГСЧС в Днепропетровской области отметило в Facebook, что ранена 20-летняя девушка — в тяжелом состоянии, а 43-летний мужчина имеет средние поражения. Впоследствии Резниченко сообщил, что раненая девушка скончалась. Медики несколько часов боролись за ее жизнь. Отец погибшей — в больнице. По уточненным данным, в результате обстрела ранены три человека.
По словам главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула, оккупанты обстреляли Ингулецкий район из РСЗО «Торнадо-С» калибра 300 мм. Враг выпустил по городу 10 осколочных и кассетных ракет. «Благодаря нашим воинам линия фронта сдвинута в Херсонскую область на расстояние до 50 км от города. Но «Торнадо-С», «Смерчи», ракеты продолжают представлять серьезную опасность», — заметил Вилкул в Facebook и посоветовал горожанам соблюдать правила воздушной тревоги.
Беспокойно — и в Харьковской области. Глава ОВА Олег Синегубов рассказал, что враг обстрелял Циркуновскую общину, 64-летняя женщина получила осколочные ранения. Также оккупанты целенаправленно уничтожают поля с урожаем. В Чугуевской, Сахновщинской, Слобожанской общинах горели поля ячменя и пшеницы на площади более 25 га. Снова под обстрелами оказалась Золочевская община, повреждены складские помещения. Утром рашисты ударили ракетами по жилому району Харькова. По словам Синегубова, на месте происшествия работают спасатели.
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За минувшие сутки враг совершил 18 обстрелов Сумщины по разному вооружению (ракеты, минометы, САУ), сообщил в Facebook глава ОВА Дмитрий Живицкий. По его словам, оккупанты били по 8 общинам. В ходе одного из обстрелов пострадал местный фермер в Краснопольской общине. «Обломки мин разбили авто, два из них попали в шею мужчине, который именно был за рулем. Его доставили в больницу, пока жизни человека ничего не угрожает», — рассказал глава ОВА.
8 июля россияне убили 5 мирных жителей Донбасса, еще 8 человек получили ранения, отметил в Telegram глава ОВА Павел Кириленко. По его словам, сегодняшнее утро также началось с обстрелов. «Четыре прилета в Дружковку. По предварительной информации, это ракетный удар. Повреждена больница, дворец культуры, жилые дома и детская площадка. Информацию о пострадавших выясняем. В Славянске вражеский снаряд попал в частный дом — хозяин оказался под завалами, На месте работают спасатели.Во Временном Яру россияне обстреляли железнодорожную станцию - несколько человек получили легкие контузии.Ночь под обстрел попал город Горняк.Известно о двух раненых и поврежденной гражданской инфраструктуре: 4 жилых дома, магазин автозапчастей, заправка. .В Светлодарской общине под огнем Кодема, Семигорье, Новолуганское и Углегорская ТЭС. Известно о по меньшей мере одного погибшего в Семигорье», — заметил Кириленко.
Утром во время воздушной тревоги в Николаеве раздались взрывы. По предварительной информации, одна из ракет попала в жилой дом. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются. Всего за последние сутки в Николаевской области российскими обстрелами повреждены 42 гражданских объекта.