Враг обстрелял Харьковщину: ранены, среди них — 16-летняя девушка
Повреждены инфраструктурные объекты.
Фото из сообщения Олега Синегубова в Facebook A A+ A++
Событие: Оккупанты продолжают обстреливать мирные города и села Украины. Ночью и утром враг нанес удары по нескольким регионам.
Детали и комментарии: В частности, обстрелял Холодногорский район Харькова ракетами ЗРК С-300. Повреждены объекты инфраструктуры (электрический трансформатор, здание производственного предприятия). Предварительно — без пострадавших, сообщил в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. В течение суток агрессор продолжал террор мирного населения Купянского, Изюмского, Харьковского и Богодуховского районов области. «Больше всего страдают от обстрелов населенные пункты Купянского района. По информации областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток в Купянском районе с ранением госпитализированы 5 человек. В Богодуховском районе ранение получила 16-летняя девушка. Ее состояние медики оценивают как тяжелое» , — рассказал глава ОВА.
Россияне всю ночь били по Никопольщине «Градами» и тяжелой артиллерией. «По Никополю ударили трижды. В городе изуродовано более 10 многоэтажных и частных домов, лицей, остановка транспорта, газопровода и 6 линий электропередач. Вражеские снаряды оставили без света почти 8 000 семей никопольчан. Аварийные бригады энергетиков станут к работе только что миновать угроз» , — рассказал в Telegram глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. К счастью, пострадавших нет. В Марганецком обществе последствия атаки выясняются. На месте работают спасатели и полиция. В Криворожском районе накануне вечером наша ПВО сбила российскую ракету Х-59.
Николаев снова подвергся ракетным обстрелам. Враг нанес удар по промышленной зоне. Предварительно — без жертв и пострадавших, рассказал в Telegram глава ОВА Виталий Ким. Также агрессор ударил артиллерией по аквазоне Очакова и направил 3 дрона-камикадзе по портовой инфраструктуре города. Все беспилотники сбили наше ПВО. Под постоянным огнем остаются деревни, находящиеся на линии разграничения Березнеговатской общины. Зафиксированы обстрелы и окрестностей села Новоалександровка Ингульской общины и села Широкое. «Попадания по открытым территориям, дорожному покрытию и сельхозпредприятию. Пострадавших нет», — заметил Виталий Ким.
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Сегодня утром российские оккупанты обстреляли ракетой С-300 школу в Николаевке Донецкой области, в которой было обустроено хранилище для гражданских. Там находились двенадцать человек, среди которых двое детей и человек с инвалидностью. «Оккупанты целили прямо в здание школы. Обрушились стены. Но хранилище, к счастью, выдержало — люди, которые там находились, не пострадали. жестокость кафиров безграничны: эта школа нет ничего общего с военным объектом, местные гражданские скрывались там от многочисленных обстрелов, которые россияне регулярно совершают по городу», — заметил в Telegram глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. По его данным, за минувшие сутки рашисты убили 5 мирных жителей Донбасса, еще 10 человек получили ранения. С начала полномасштабного вторжения армия России лишила жизни 895 жителей области, ранила 2267 человек. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Российские захватчики засыпали село в Запорожской области фосфорными боеприпасами. Об этом в Facebook сообщила Запорожская отдельная бригада территориальной обороны. «Эти боеприпасы поджигают все, что горит. Больше всего от них страдают гражданские жители. Сгорело несколько домов, школа», — отметили в бригаде. По сообщению ГУНП в Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли 26 населенных пунктов. Поступило 20 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры.