Враг обстрелял Харьковщину: много раненых, среди которых 4 детей
Беспокойно прошла ночь и в других регионах Украины.
Событие: Российские оккупанты продолжают обстреливать мирные украинские города и села. Ночью и утром враг нанес удары по нескольким регионам.
Детали и комментарии: В частности, захватчики направили ракеты в Харьков и поселок Золочев Богодуховского района. «В Слободском районе Харькова ракета попала в землю рядом с 2-этажным жилым домом. Частично поврежден дом, разрушено 5 гаражей, сгорело авто. Легкие повреждения получили 4 человека, в том числе 2 детей 5 и 17 лет. В Киевском районе ракета попала в одноэтажное нежилое здание. К счастью, без потерь», — написал в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, за прошедшие сутки враг массированно обстреливал и недавно освобожденные населенные пункты в Харьковском, Купянском и Изюмском районах. Разрушены жилые дома, есть пострадавшие. По данным Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток в Купянском районе 10 человек получили ранения, в том числе 2 детей 12 и 13 лет. Еще одна раненая женщина в Изюмском районе и одна — в Харьковском.
Захватчики шесть раз обстреляли Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области. «Били из «Градов» и тяжелой артиллерии по четырем общинам. Горячее всего было в Никополе. Три обстрела. Более 40 российских снарядов. Ранена 57-летняя женщина. В городе повреждены 11 многоэтажных и частных домов, лицей, детский сад, центр социального обслуживания, несколько предприятий, газопроводы и линии электропередач. Обстрелы повлекли четыре пожара. Пламя огнеборцы уже укротили. В Красногригорьевской общине изуродованы 3 многоэтажки и магазин. сообщил в Telegram глава ОВА Валентин Резниченко.
Ночью россияне обстреливали населенные пункты на линии фронта в Покровском и Бахмутском районах Донбасса. «Нанесли удар со Смерчей и ЗРК С-300 по Селидову — известно об одном погибшем и 5 раненых. Ракетами повреждено 32 пятиэтажки, школу, гимназию и детсад. В Марьинском обществе под артобстрелы попали Марьинка, Красногорка, Красногорка и Георгиевка Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало В Бахмутском районе ночью обошлось без жертв, но есть разрушения Незадолго до полуночи обстрел потерпел Торецк – снаряд попал в пустырь, но взрывом повреждены окна и кровля прилегающих громко зданий. было в Северном. В Парасковеевке Соледарской общины россияне за ночь разрушили один дом, еще 5 – повредили», — написал в Telegram глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. По его словам, с 24 февраля россияне убили 851 мирного жителя Донетчины, ранили 2124 человека. Читайте также: На Херсонщине российские оккупанты убегают на левый берег Днепра на украденных моторных лодках. Ночью оккупанты обстреляли пгт Березнеговатое. Частично разрушено складское помещение фермерского хозяйства, из-за попадания боеприпасов и их обломков возник пожар. Пострадавших нет. Обстрелы потерпели и села Широкое и Красная Долина Широковского общества — поврежден один дом, заметил в Telegrаm глава ОВА Виталий Ким.
Ночь на Сумщине была тихой, но в 6 утра по территории Краснопольской общины прилетело 4 мины со стороны россии, сообщил в Telegram председатель ОВА Дмитрий Живицкий. К счастью, обошлось без жертв и разрушений.