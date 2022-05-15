Враг несет потери в живой силе, на отдельных направлениях комплектация менее 20 процентов, – Генштаб ВСУ
Для восстановления боеспособности кафиры создают сводные подразделения из десантников и наемников, к границе стянули 2 500 резервистов.
Фото: Генштаб ВСУ A A+ A++ < /i>
Событие:Командование вооруженных сил России пытается комплектовать и восполнять потери своих войск за счет резервистов. На полигонах в воронежской, белгородской и ростовской областях проводят подготовку к двум с половиной тысячам человек, которых планируют направить для участия в войне на территории Украины. Об этом сообщает в вечерней сводке Генштаб ВСУ.
Детали и комментарии:По информации главного органа управления войсками, российские кафиры не прекращают ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донбасса и Херсонской области и содержания сухопутного коридора с временно анекдированным Крымом.
«На Северском направлении противник обстреливал наши территории и наносил ракетные авиационные удары по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Шипиловка и Шевченково Сумской области. На Харьковском направлении основные усилия сосредотачивал на удержании занятых позиций и недопущении продвижения наших войск к государственной границе Украины. Здесь использует подразделение , что сформировано во время проведения мобилизации на временно оккупированных территориях Донбасса. Кроме того, российские кафиры систематически обстреливали населенные пункты Русские Тишки, Тернова и Петровка. Безуспешно пытаются вести наступательные и штурмовые действия в районах Долгенького и Богородичного» рассказывает спикер Александр Штупун.
На Донбассе враг продолжает интенсивно обстреливать наши подразделения по линии столкновения и пытается закрепиться на занятых позициях. Основные усилия сосредоточивались на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях. составляет менее 20 процентов. На Попаснянском направлении, из-за больших потерь и неспособности действовать самостоятельно, подразделения воздушно-десантных войск объединяются с представителями российских частных военных компаний для дальнейших действий в составе сводных подразделений».
На Северодонецком направлении враг, при поддержке артиллерии, вел боевые действия в районе Тошковки. А у Боровского оккупанты потерпели поражение и отступили. На Бахмутском направлении продолжаются боевые действия в районе Камышевахи. На Авдеевском направлении противник понес потери в районе Песок и Новокалинового. Безуспешно вел штурмовые и наступательные действия на Кураховском направлении.
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«Азовсталь» в Мариуполе продолжает страдать от постоянных обстрелов российских оккупантов. Об этом в эфире телемарафона сообщил командир 12-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины Денис Шлега.
«Очень тяжелая ситуация с нашими ранеными ребятами. боремся, держимся, но у раненых ситуация тяжелая Около 600 раненых, и еще около 40 человек это уже очень тяжелое состояние» заявил он.
По информации Генштаба ВСУ на Новопавловском и Запорожском направлениях противник пытался производить огненное поражение наших войск из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов. На Криворожском и Николаевском направлениях обстреливал наши позиции по ствольной артиллерии и минометам. .