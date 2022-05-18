Враг не прекращает гатить ракетами и из артиллерии по украинским городам и селам
За минувшие сутки на Донбассе погибли 9 мирных жителей и девять получили ранения.
Резниченко A A+ A++
Событие: 18 мая утром рашисты совершили ракетные атаки по Днепру, Николаеву и Одесщине. Есть значительные разрушения. Известно о двух раненых. Об этом говорится в утренней сводке глав областных военных администраций.
Детали и комментарии:«Тревожная ночь и беспокойное утро. Вражеская атака по Днепру. Одну ракету наша ПВО сбила. Другая попала по объекту транспортной инфраструктуры. Он разрушен», – сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Председатель областного совета Николай Лукашук уточнил, что пожар на территории инфраструктурного объекта ликвидирован. Человеческих жертв нет.
«Также около шести часов утра в небе над Днепром наши силы ПВО сбили еще одну ракету, обломки от которой упали во двор частного дома. Одна женщина получила ранения, ее госпитализировали. В двух домах повреждена крыша и выбиты окна. Кроме этого, оккупанты снова обстреляли приграничные территории Зеленодольской и Апостоловской общин. Там никто не пострадал», – написал председатель облсовета в Facebook.
Ракетная атака утром зафиксирована в Николаевской области. В областном центре российские кафиры попали в жилой дом.
«После вражеского ракетного удара произошло разрушение и возник пожар в частном жилищном секторе Ингульского района. Пожарные 3-й государственной пожарно-спасательной части 2 ГПРЗ и очередная смена оперативно-координационного центра ее погасили на площади 50 квадратных метров. Известно об одном пострадавшем, получил осколочные ранения», – информирует территориальное подразделение ГСЧС.
Также утром в 7.30 в результате обстрела поселка Первомайское повреждена школа, жертв нет.
читайте также: «Как в фильме ужасов». Война в Украине стала адом для российских оккупантов
«По Одесщине нанесен очередной ракетный удар с акватории Черного моря. Враг продолжает попытки разрушения инфраструктуры и психологическое давление на мирных жителей, атакуя на рассвете населенные пункты региона. По предварительной информации, существенных разрушений и пострадавших нет. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая документирует последствия ракетного удара. Событие квалифицировано по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). В настоящее время продолжается процесс сбора доказательств преступления РФ для суда». сообщает оперативное командование «Юг».
Вечером шли артиллерийские обстрелы Сумщины с территории россии. Больше всего пострадали Белопольская, Ворожбянская, Новослободская общины. Потери и разрушения уточняются, отмечают в областной военной администрации.
Напряженной продолжает оставаться ситуация в Луганской области. Продолжаются массированные артобстрелы всей территории. Оккупанты снова попали в завод «Азот» – повреждено одно из админзданий и проходное объединение.
«Россияне настойчиво «воюют» с мирным населением: уничтожают города и села и убивают людей, пишет на своей странице в Facebook глава ОВА Сергей Гайдай. Два человека погибли в Золотом и Попасной, еще двое с минно-взрывными травмами найдены в Привилегии возле реки Северский Донец В Днепре за жизнь 15-летнего подростка борются врачи, ребенок получил травму почек в Горном, также ранен житель Северодонецка, в городе повреждены 12 жилых домов, в результате чего возникли многочисленные пожары в квартирах, пылали крыши. селах Попаснянской и Горной общин».
Постоянные обстрелы не только военных позиций, но и населенных пунктов продолжаются в Донецкой области. За сутки – ndash; 7 погибших и 6 раненых.
Стабильно критической остается ситуация в Херсонской области. Оккупанты продолжают обстрел позиций ВСУ и уничтожение инфраструктуры в оккупированных селах Высокопольской, Великоалександровской, Нововоронцовской и Станиславской тергромад. В большинстве населенных пунктов разбита и повреждена половина частных домов, школы, садики, амбулатории и другие объекты инфраструктуры.