Враг нанес ракетный удар по Днепру: попал в промышленное предприятие, количество раненых растет
Что известно?
< p>Событие: Сегодня утром, 17 ноября, страна-агрессорка нанесла очередной ракетный удар по Украине.
Детали и комментарии: В частности, российские ракеты атаковали Днепр. «Попали в двух районах города. Есть попадание в промышленное предприятие. Там сильный пожар. Повреждены жилые дома рядом. Предварительно, пятеро раненых. Среди них и 15-летняя девочка. Все в больнице в состоянии средней тяжести», — написал в Telegram глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. Впоследствии он сообщил о 14 раненых. В ряде районов Днепра, по информации СМИ, исчезло электроснабжение. Также местные сообщают о перебоях с мобильной связью и интернетом.
Выступая на Киевском международном экономическом форуме, премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что россия наносит удары по Южному машиностроительному заводу в Днепре. «В настоящее время над Киевом пролетают ракеты. Сейчас бомбят нашу газодобычу, бомбят наши предприятия в Днепре, «Южмаш», — подчеркнул он, пишет «Интерфакс-Украина».
«Вот еще одно подтверждение из Днепра, как террористы хотят мира. Утро. Мирный город и желание людей жить привычной жизнью. Ехать на работу, по делам. Ракетный удар! Государство-террорист действительно хочет принести украинцам только больше боли и страданий», — ; отреагировал в Telegram президент Владимир Зеленский, опубликовав момент удара по российской ракете в городе Днепр.
Также враг нанес ракетный удар по инфраструктурному объекту в Одесской области. Об этом сообщила пресс-служба Одесской РГА в Telegram. Пока известно о трех пострадавших. На месте трагедии работают спасатели.
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Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал в Telegram, что российские оккупанты ударили ракетами и по Изюмскому району. «Зафиксированы попадания по критической инфраструктуре. К сожалению, пострадали 3 работника, мужчин госпитализировали в лечебное учреждение», — сообщил он.
«Враг думает, что ударами по энергетике ослабит нашу оборону и сможет ударить в спину. Это наивная тактика трусливых неудачников, к которой мы готовы. Украина уже выдержала сверхсложные удары врага, которые не имели тех результатов , на которые эти российские трусы рассчитывали. Мы продолжаем движение вперед. Не игнорируйте тревогу, у них ничего не получится. Мы их раздавим», — отреагировал на новые ракетные удары глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Кстати, в районе Киева наши воздушные силы сбили две крылатые ракеты и один БПЛА «Shahed». Кроме того, силами ПВО уничтожены четыре иранских беспилотника, сообщила в Telegram Киевская городская военная администрация. Данных о жертвах и разрушениях пока нет.