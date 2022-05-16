Враг нанес ракетные удары по Одесщине: пострадали 2 взрослых и ребенок
Российские диверсанты пытались прорваться на территорию Сумщины.
img class=»aligncenter» src=»/wp-content/uploads/8df7fe9e7f232ee0dd0f80c426af1eda.jpg» alt=»Враг нанес ракетные удары по Одесщине: пострадало 2 взрослых и ребенок» /> в Facebook A A+ A++
Событие: В результате ракетного удара по Одесщине самолетами стратегической авиации поражен объект туристической инфраструктуры, разрушены здания, вспыхнул пожар. На месте работают спасатели и следственно-оперативная группа, сообщило ОК «Юг» на своей странице в Facebook.
Подробности и комментарии:«Враг продолжает атаковать поврежденный и неработающий мост через Днестровский лиман. Но попадает в мирных жителей. Предварительно пострадали 2 взрослых и тяжело ранен маленький ребенок. Остальная информация уточняется», — говорится в сообщении. Нардеп Алексей Гончаренко рассказал, что рашисты ударили в одну из баз отдыха в Одесской области. «Путин освобождает нас и от отдыха», — написал он. Известно, что враг нанес удары по Белгород-Днестровскому району.
ОК «Юг» также сообщило, что угроза ракетных ударов и вероятность высадки десанта на юге страны остаются актуальными. Ведь вражеская корабельная группировка в северо-западной части Черного моря состоит из 2 кораблей — носителей крылатых ракет и 6 больших десантных кораблей. «Противник продолжает подъемно-спасательные работы на месте уничтожения десантного катера типа «Серна» возле Змеиного, пытается обустроить позиции и организовать поставку техники на остров», — отмечает командование. Подрывная команда ВМС обезвредила на Одесщине морские вражеские якорные мины, что штормовой погодой было вынесено на побережье.
читайте также: Ночью оккупанты нанесли ракетные удары по Львовской и Сумской областях, обстрелялиУтром российские кафиры обстреляли ракетами и Николаев. Мэр города Александр Сенкевич рассказал в Telegram, что это привело к пожару в магазине мебели на Центральном проспекте, были повреждены окна соседних жилых домов и газопровод низкого давления, сгорел один автомобиль. На местах работают спасатели и коммунальщики. Информации о пострадавших пока нет. ГУ ГСЧС в Николаевской области сообщило в Facebook, что за последние сутки пожарные потушили 6 пожаров, 4 из которых возникли в результате попадания боеприпасов и их обломков.
Беспокойно было и в других областях. Государственная пограничная служба Украины (ГНСУ) сообщила, что сегодня утром со стороны российской деревни Локоть враг открыл огонь по приграничной территории Сумщины. «Рашисты вели стрельбу из минометов, гранатометов, пулеметов и автоматов. Под прикрытием огня на территорию нашей страны пыталась зайти российская диверсионно-разведывательная группа. Пограничники дали бой диверсантам и заставили их отступить за линию государственной границы. Несмотря на то что из Сумщины, россия со своей стороны постоянно производит обстрелы приграничных территорий области», — отметили в ГНСУ.