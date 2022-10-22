Враг готовит Херсон к уличным боям, — Генштаб
Значительная часть населения выехала из города.
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Событие: Начались 241-е сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. По данным Генштаба, Херсон покинула значительную часть населения. Враг готовит город к уличным боям.
Детали и комментарии: Известно, что российские оккупанты переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в квартиры херсонцев. Агрессор проводит мероприятия по освобождению помещений Каховской больницы от пациентов и медицинского персонала. В городе Энергодар военные России грабят квартиры и гостиницы, в которых проживали. Напомним, в Херсонской области ВСУ уже уволили 88 населенных пунктов. Из-за военных поражений Кремль грозится взорвать дамбу Новокаховской ГЭС. Под угрозой затопления могут оказаться более 80 населенных пунктов, включая Херсон.
Ситуация на фронте трудная, но контролируемая, уверяет Генштаб. Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения и ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. В течение суток противник нанес 5 ракетных и 19 авиационных ударов, совершил более 94 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вражеские удары потерпели районы около 20 населенных пунктов — Харьков, Купянск, Бахмут, Отрадовка, Марьинка, Зеленополье, Запорожье, Нововоскресенское и другие. Для своих преступлений противник использовал авиационные и зенитные управляемые ракеты, а также ударные БПЛА «Shahed-136».
Враг не оставляет попыток вести наступательные действия в Бахмутском и Авдеевском направлениях. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Тернова Харьковской области, Белогоровка и Золотаровка Луганской области и Лиман, Иванград, Соледар, Новокалиново, Озаряновка, Одрадовка и Первомайское в Донецкой области.
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Авиация Сил обороны нанесла 16 ударов. Подтверждено поражение 3 опорных пунктов и 10 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 3 позиций зенитных ракетных комплексов врага. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны по разным направлениям сбили вражеский самолет Су-25 и один БпЛА типа «Орлан-10». Воины ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 2 пункта управления, 14 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов, зенитный ракетный комплекс С-300 противника, вражескую артиллерию на огневых позициях и еще 5 важных целей. Подтверждено огненное поражение ВСУ 20 октября этого года ремонтной базы кафиров и вражеской техники в районе Новой Каховки Херсонской области.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Продолжается развертывание совместной региональной группировки войск российской федерации и республики Беларусь. В течение суток авиация противника совершала учебно-тренировочные полеты в воздушном пространстве республики Беларусь. По имеющейся информации, между российскими и белорусскими военными отмечаются нередкие случаи конфликтов на фоне национальной принадлежности и дерзкого отношения россиян к белорусам.
Военное руководство России не оставляет попыток привлечения к войне в Украине иностранных наемников. По имеющейся информации, в одной из стран Ближнего Востока продолжается вербовка боевиков. «Растет уровень недовольства действиями военного руководства со стороны гражданского населения российской федерации. В частности, из-за мобилизации, которая до сих пор продолжается в отдаленных регионах, несмотря на официальное объявление ее завершения», — отмечает Генштаб.