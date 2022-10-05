Враг дважды за ночь атаковал Белую Церковь иранскими дронами-камикадзе: зафиксировано 6 взрывов, ранен
Возникли пожары на объектах инфраструктуры.
Фото из сообщения Андрея Цаплиенко в Telegram A A+ A++
Событие: Сегодня ночью российские оккупанты дважды атаковали иранскими дронами-камикадзе Белую Церковь Киевской области.
Детали и комментарии: Как сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в Telegram, несколько взрывов было зафиксировано в городе около 3 часов ночи. Вспыхнули пожары на объектах инфраструктуры. «Есть один пострадавший. Экстренные службы уже на месте, работают. Информацию о разрушениях и потерпевших выясняем», — заметил он. Под утро вражеские беспилотники снова атаковали Белую Церковь. Вероятно, они были запущены с территории Беларуси. Впоследствии Алексей Кулеба написал, что враг нанес удары дронами-камикадзе типа Shahed-136. Всего было 6 попаданий и взрывов. По его словам, тушение пожара продолжается, задействовано 57 спасателей и 15 единиц техники ГСЧС. Кулеба призвал жителей Киевщины не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и правилами безопасности.
Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило в Facebook, что ночью 5 октября российские оккупационные войска атаковали юг Украины беспилотниками-камикадзе «Shahed-136». По его данным, зенитными ракетными подразделениями сбиты шесть иранских дронов.
Неспокойной была ночь и в других регионах Украины. Враг обстрелял «Градами» и тяжелой артиллерией три общины Никопольского района на Днепропетровщине. «В Красногригорьевской общине два дома уничтожены, до 20 изуродованы. Российские снаряды повредили два лицея, церковь, магазин, газопровод и линии электропередач. В Никополе обстрелом избили базы отдыха. В Марганецкой общине спасатели продолжают обследование территории. Масштабы разрушений ; сообщил в Telegram глава ОВА Валентин Резниченко.
читайте также: По Запорожью на рассвете рашисты выпустили около 10 ракеток
За минувшие сутки оккупанты убили одного мирного жителя Донетчины — на станции Майорск в Зайцево. Еще 6 человек получили ранения, сообщил в Telegram глава ОВА Павел Кириленко. По его словам, в Святогорске в ходе эксгумации были обнаружены тела 4 убитых гражданских. С начала полномасштабного вторжения оккупанты лишили жизни 923 жителей Донецкой области, ранены 2320 человек. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.