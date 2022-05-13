Врачи спасли 21-летнего добровольца. Он сбежал из плена с шаром в сердце
«Уже через несколько часов после операции я мог вставать. Говорил медикам, что не верю, что жив”, — рассказывает защитник. .jpg» alt=»Врачи спасли 21-летнего добровольца. Он сбежал из плена с пулей в сердце» />
Фото Telegram DeepState Вот такой шар врачи достали из сердца Владимира Гордиенко. A A+ A++
Житель Иванкова на севере Киевщины Владимир Гордиенко сразу после начала полномасштабного вторжения россии в Украину записался в ряды защитников. Во время объезда сел в родной области он вместе с двумя собратьями попал в плен к решистам…
“Нас было трое, их — тридцать. Моего товарища ранили в ногу, нас заблокировали во дворе, поэтому плен стал неизбежен, — напоминает события того дня Владимир. — Ближе к вечеру орки направили нас в тыл к русским, а сами начали обстрел из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. В результате мой двоюродный брат погиб… Я же почувствовал тепло и ушиб в участке левой части грудной клетки…”
На резком повороте авто, в котором ехали пленные украинцы, опрокинулось. “Мы с побратимом воспользовались ситуацией — выбили заднее стекло и стали убегать, — продолжает Владимир Гордиенко. — Я задержался, потому что чувствовал себя хуже, так что мы с побратимом потеряли друг друга”.
Владимир говорит, что понимал критичность своего состояния. Но ему очень хотелось жить… Поэтому он продолжал уходить. “Я шел короткими переходами по 30 — 70 метров, делал длинные передышки, имел галлюцинации, потерял сознание, — говорит парень. — О том, что у меня пулевое ранение, понял через несколько часов, когда прошел шок. Я оказал себе первую медицинскую помощь, но кровь все равно не мог остановить, я ее постоянно терял…
Дважды засыпал с мыслями, что не проснусь. Но мне повезло — 5 марта, ближе к обеду, я вышел в село в Житомирской области, где местный житель Дмитрий на велосипеде отвез меня к односельчанам, а затем староста соседнего села завез к трассе, откуда меня транспортировали в больницу в Малине.
читайте также: На Ровенщине задержали двух поклонниц россии, которые называли зверства в Будучи «постановкой украинской власти» Там мне сказали, что патрон 5,45 миллиметра — в самом миокарде, — говорит доброволец. — Врачи извлекли его из моего сердца. Уже через несколько часов после операции я мог вставать. Говорил медикам, что не верю, что жив”.
Сегодня Владимир проходит дообследование в военном госпитале, и больше всего жалеет лишь о том, что ранение выбило его из строя на шесть месяцев — именно столько будет продолжаться реабилитация после ранения в сердце.
“Хотел бы сказать оккупантам, что им уже давно пора отказываться от “поездок в Украину”, потому что их здесь ждет только смерть. А украинцам желаю и после войны сохранить эту сплоченность, которую мы видим среди нашего народа теперь”, — говорит Владимир.
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