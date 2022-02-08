Врачи Охматдета подписали прижизненное согласие на посмертное донорство
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Общее фото после заполнения документов. Фото: Охматдет
Заведующий отделением трансплантации костного мозга НДСЛ «Охматдет» Александр Лисица и его жена врач-офтальмолог Леся Лисица подписали прижизненное согласие на посмертное донорство.
Они ежедневно видят детей, нуждающихся в пересадке органов от неродственных доноров. Именно поэтому в присутствии десятка камер, от всех ведущих телеканалов Украины, два десятка врачей и сотрудников Охматдета решили собственным примером продемонстрировать обществу, что каждый может сделать благородное дело для спасения жизни других.
Зафиксировать подписи на документах пригласили журналистов
ПОДПИСЬ ГЕНДИРЕКТОРА
«Искренне надеюсь, что все медики, подписавшие документ о прижизненном согласии на посмертное донорство будут жить0 своим умением спасут много жизней, но, все мы ходим под Богом, и не знаем, что будет завтра. Поэтому выбор врачей является хорошим ориентиром для тех, кто думал об этом поступке, но сомневается», — рассказал генеральный директор НДСЛ «Охматдет» Владимир Жолнер.
Он также был одним из тех, кто заполнил необходимые документы. И заметил, что ответственно отнесся к своей подписи. Потому что не хочет, чтобы его родные когда-то делали такой выбор.
Врачи Национальной детской специализированной больницы «Охматдет» полностью доверяют системе трансплантологии в Украине, своим коллегам-медикам и хотят собственным прибором увеличить количество прижизненных согласий.
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Врачи собственным примером поощряют украинцев к согласию на посмертное донорство
ОДНА СМЕРТЬ СПАСАЕТ ТРИ ЖИЗНИ
К сожалению, пока процедура оформления согласия на посмертное донорство довольно сложна. Сейчас после установления диагноза смерти мозга, родственники умершего могут дать разрешение на трансплантацию органов. Впрочем, вскоре дать свое согласие или несогласие на посмертное донорство можно будет в приложении «Действие». А пока над приложением работают, врачи привлекают внимание к донорству органов.
«Каждый человек, даже после своей смерти может спасти от 3 до 5 пациентов. За прошлый год в Украине провели 331 трансплантацию, из них 169 — от посмертных доноров. 59 людей после своей смерти спасли жизнь 169 пациентам, которым пересадили их органы»,— отметил хирург-трансплантолог НДСЛ «Охматдет», кандидат медицинских наук, Олег Святославович Годик.
Например, только в Охматдете более двух десятков детей ожидают органной трансплантации почки от несемейного донора. Эти пациенты годами живут в Охматдете, трижды в неделю проходят 4-часовую процедуру гемодиализа и ждут спасательной пересадки.
Юлия Спасиченко<
Трижды на неделю Артему делают гемодиализ
Своим мнением по поводу важности донорства поделилась Юлия Спасиченко — мама 6-летнего Артема, который ожидает трансплантации: «Проблемы с почками у Артема начались с самого рождения. Впервые на диализ к Охматдету мы попали, когда малышу исполнился год. Сейчас ему 6. Никто из наших родственников не подходит сыну как донор, поэтому трансплантация возможна только от посмертного донора. Очень важно, чтобы больше людей начали подписывать эти согласия, чтобы такие пациенты, как мой шестилетний сын, имели шанс на жизнь».
Сотные людей еще ждут своего донора, многие из них умирают в ожидании на пересадку сердца, почки, печени… Но у них был бы шанс на жизнь, если бы в нашей стране так не боялись этой темы.
КАК Говорить о транспортировке
«Представьте, в семье горе — родной человек умирает, а здесь подходят врачи и говорят что-то о трансплантации… Это тяжелая ситуация и для обеих сторон, ведь и медиков у нас не готовят к таким разговорам», — рассказала врач-офтальмолог Охматды. Лиса.
В ее семье врачей к этому вопросу относятся прагматично. Еще несколько лет назад она с братом обсуждала необходимость пропаганды посмертного донорства среди украинцев. Также с мужчиной, заведующим отделением трансплантации костного мозга НДСЛ «Охматдет» Александром Лисицей, проговаривали ситуации, которые для людей, не имеющих отношения к медицине, могут казаться шокирующими, но являются частью жизни, потому что никто не застрахован от смерти. …
Невероятные супруги Леся и Александр Лисицы подписали документы. Фото: Oleksandr Lysytsia
ОСОБЕННОСТИ ДОНАЦИИ КОСТНОГО МОЗГА
В то же время, украинцы могут спасать жизнь пациентов и другим способом — став донорами костного мозга. Пересадки костного мозга нуждаются в детях и взрослых с раком крови. В большинстве случаев родственные доноры не подходят, и единственная надежда на доноров. В Украине их ищут через Украинский реестр доноров костного мозга, который присоединен к Всемирному реестру.
«Донором костного мозга может быть человек, желательно до 35 лет. Таковы условия и в Европе. Вы заходите на сайт, заполняете анкету, получаете специальный конверт, делаете мазки, запечатываете и отправляете по почте. Затем ваш материал отправляют в Германию, в сертифицированную лабораторию. Делают так называемое „типирование“ и… возможно на этом для вас все и завершится. Но, в какой-то день можете получить телефонный звонок. На любом этапе можно отказаться, потому что разное в жизни бывает… Однако, когда вы решаете пройти процедуру, то все выстраивается под то, когда вам будет удобно пройти дополнительное обследование и саму процедуру», — рассказал Александр Лиса.
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Есть два вида донации костного мозга: первый и тот, который чаще всего используется (80% случаев) — это забор стволовых клеток из циркулирующей крови. Процедура длится 3-5 часов и напоминает сдачу тромбоцитов. Возможны побочные эффекты: боль в костях, иногда головная боль, утомляемость, однако они проходят за 1-2 дня. Второй способ (используется в 20% случаев) — пожертвование самим костным мозгом. Это делается с помощью иглы и шприца под общим обезболиванием в больнице. Возможные побочные эффекты: утомляемость, незначительная боль, кровоподтеки в быстроразрушаемом месте забора.
Александр Лисица и маленькая победительница рака. Фото: Охматдет
ДЕННЫЙ СТАЦИОНАР ОНКОГЕМАТОЛОГИИ В центре детской онкогематологии Охматдета маленькие пациенты длительное время могут лечиться в ожидании неродственных доноров. В то же время Александр Лисица рассказывает, что на сегодняшний день налажена логистика. Благодаря европейскому подходу и дневному стационару в больнице могут оказывать помощь большему количеству детей.
«Мы не держим пациентов в палатах, когда в этом нет нужды — выписываем и переводим на дневной стационар. Есть благотворители, которые помогают семьям снимать жилье или когда дети — киевляне. Сейчас, например, где-то из 30 семей живет неподалеку от Охматдета, мы их видим когда идем на работу и по работе. Они приходят на процедуры. Это очень важно, потому что социализирует детей, которые к этому могли, например год провести в палате. И это позволяет нам увеличить трансплантационную активность», — подчеркнул врач.
Кстати, в отделении уже спланировано проведение 14 операций с подтвержденными датами. На февраль, март и даже три на апрель. Доноры из разных уголков Украины готовы спасать жизнь детей.
«Наши люди не будут активны, если их к этому не поощрять. Также важно, чтобы в прессе не было материалов о «черных трансплантологах» и «убийц в белых халатах». Помню американские программы, где показывают сюжеты о том, как встречаются семьи получивших орган с близкими донора. Это невероятные впечатления, потому что показывают семью — жену детей, родных и друзей, которые благодарят дар жизни. Да, не все мы врачи и пожарные, но каждый из нас может спасти жизнь», — подчеркнул заведующий отделением трансплантации костного мозга.
германии. Фото: ОхматдетВ больнице Охматдет тоже принято благодарить доноров. Каждый раз, после операции в соцсетях появляются посты с фотографиями детей и искренними словами благодарности от родителей маленьких пациентов. Врачи считают, что даже в вопросах жизни и смерти всегда есть место благодарности и радости. Кстати, к социальной акции в поддержку добровольного прижизненного донорства присоединяются врачи со всей Украины. Медики собственным примером поощряют всех украинцев давать согласие и спасать другие жизни даже после своей смерти. «Охматдет».
В ближайшее время к ним присоединятся специалисты Института им. Александра Шалимова, Института им. Николая Амосова и многих медицинских учреждений Украины.
Кстати, в декабре в Киеве спасли жизнь четырем людям — трем детям и отцу большой семьи. Из-за инсульта умер молодой, 32-летний мужчина. Его семья решилась на тяжелый и великодушный поступок — трансплантацию органов.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»