Врачи института Шалимова консультируют киевлян по телефону

magictr | 01.03.2022 | Новости | Комментариев нет

Врачи института Шалимова консультируют киевлян по&n телефона

Врачи Национального института хирургии и трансплантологии имени Александра Шалимова предоставляют бесплатные профильные консультации киевлянам.

Специалисты разных подразделений готовы проконсультировать киевлян по телефону. Это важно в том, когда многие не могут добраться до больниц.

Отдел торако-абдоминальной хирургии:

Войтов Ярослав Юрьевич +38(050) 986-1111

Климас Андрей Сергеевич +38(063)103-6022

Кондратенко Борис Николаевич +38(097)211-9183

Отдел трансплантации и хирургии сердца:

Кудлай Ирина Владимировна +38(050)352-4524

Романова Светлана Владимировна +38(067)909-2533

Отдел трансплантации почки:

Вороняк Алексей Сергеевич +38(093)254-6474

Закрутько Александр Викторович +38(050)618-0979

Отдел хирургии поджелудочной железы, лапароскопической и реконструктивной хирургии желчевыводящих протоков:

Литвин Александр Иванович +380(67)751-8796

Шкарбан Виктор Павлович +380(67)794-5566

Отдел трансплантации и хирургии печени:

Федоров Денис Александрович +380(50)445-6942

Отдел микрососудистой, пластической и восстановительной хирургии:

Евсеев Владислав Евгеньевич +38(068)350- 4907

Отделение онкологии

Зайвелева Юлия Игоревна +38(066)176-5419

Отдел хирургии магистральных сосудов:

Ратушнюк Андрей Владимирович +38(067)978-3311

Гоменюк Андрей Васильевич +38(096)948-5571

Каширова Елена Владимировна +38(050)193- 0504

Отдел хирургии сочетанной патологии и заболеваний забрюшинного пространства:

Симонов Олег Михайлович +38(068)351-2174

Цубера Богдан Иванович +38(050)672-7149

Напомним, фактически непрерывно в центры доставляют продукты от бизнеса, киевлян и иностранцев, а позднее все вещи и пищи раздают нуждающимся.

Даже в такое сложное время столица Украины доказывает всему миру: заботиться друг о друге, поддерживать и быть милосердными — ключевая ценность для украинцев.

Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»

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