Врачи института Шалимова консультируют киевлян по телефону
Врачи Национального института хирургии и трансплантологии имени Александра Шалимова предоставляют бесплатные профильные консультации киевлянам.
Специалисты разных подразделений готовы проконсультировать киевлян по телефону. Это важно в том, когда многие не могут добраться до больниц.
Отдел торако-абдоминальной хирургии:
Войтов Ярослав Юрьевич +38(050) 986-1111
Климас Андрей Сергеевич +38(063)103-6022
Кондратенко Борис Николаевич +38(097)211-9183
Отдел трансплантации и хирургии сердца:
Кудлай Ирина Владимировна +38(050)352-4524
Романова Светлана Владимировна +38(067)909-2533
Отдел трансплантации почки:
Вороняк Алексей Сергеевич +38(093)254-6474
Закрутько Александр Викторович +38(050)618-0979
Отдел хирургии поджелудочной железы, лапароскопической и реконструктивной хирургии желчевыводящих протоков:
Литвин Александр Иванович +380(67)751-8796
Шкарбан Виктор Павлович +380(67)794-5566
Отдел трансплантации и хирургии печени:
Федоров Денис Александрович +380(50)445-6942
Отдел микрососудистой, пластической и восстановительной хирургии:
Евсеев Владислав Евгеньевич +38(068)350- 4907
Отделение онкологии
Зайвелева Юлия Игоревна +38(066)176-5419
Отдел хирургии магистральных сосудов:
Ратушнюк Андрей Владимирович +38(067)978-3311
Гоменюк Андрей Васильевич +38(096)948-5571
Каширова Елена Владимировна +38(050)193- 0504
Отдел хирургии сочетанной патологии и заболеваний забрюшинного пространства:
Симонов Олег Михайлович +38(068)351-2174
Цубера Богдан Иванович +38(050)672-7149
Напомним, фактически непрерывно в центры доставляют продукты от бизнеса, киевлян и иностранцев, а позднее все вещи и пищи раздают нуждающимся.
Даже в такое сложное время столица Украины доказывает всему миру: заботиться друг о друге, поддерживать и быть милосердными — ключевая ценность для украинцев.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»