Врачи Башкирии попросили о льготном проезде
03.11.2021 | Новости | Комментариев нет|
Профсоюз медицинских работников Башкирии обратился к региональным перевозчикам с просьбой. Владельцев маршрутных такси и таксопарков попросили ввести льготный проезд врачам.
В открытом обращении медицинское сообщество просит поддержать медработников, сотрудников инфекционных госпиталей, участковой службы, скорой помощи. В качестве признательности за нелёгкий труд медики просят о льготном проезде.
С актуальными предложениями неравнодушные перевозчики могут обратиться на Горячую линию профсоюза 8 987 045 24 88.