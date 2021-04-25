Врач рассказал, почему в СССР было так мало толстых людей
Известный в России врач Александр Мясников рассказал о достоинствах блюд советской кухни и плюсах питания в СССР. По его мнению, образ жизни и питания объясняли практически полное отсутствие людей с лишним весом среди советских граждан.
«У нас обязательно было первое, второе, третье и компот. У нас не было толстых», — считает Мясников.
К тому же все продукты питания производились в соответствии с ГОСТами, поэтому питание было «образцово здоровым».
Теперь ситуация другая, а людей с лишним весом все больше. Доктор Мясников уверен, что все дело в нынешней специфике пищевой промышленности, допускающей применение вкусовых заменителей и модифицированной сои. Добавить к этому горы сахара и пальмового масла, и ситуация становится все более плачевной.
Ранее тот же Александр Мясников прокомментировал достоинства украинской кухни. Украинцы едят очень много овощей, а сало в небольших количествах не вредно, а полезно для организма.