Впервые с 2002 года курс евро сравнялся с долларом.
Что будет с евровалютой дальше?
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Событие: На международном рынке евро упал до 20-летнего минимума и сравнялся с долларом. По состоянию на 12 июля обменный курс евро и доллара составляет 1:1.
Детали и комментарии: Как отмечает издание Reuters, евро дешевеет, поскольку трубопровод «Северный поток-1», по которому российский газ идет в Германию, приступил к ежегодному техническому обслуживанию на 10 дней. Инвесторы обеспокоены тем, что ремонт может быть продлен, а это еще больше ограничит поставки газа в Европу и приведет к рецессии в экономике еврозоны.
В последние годы курс евро колебался на уровне 1,15–1,25 за доллар. С начала 2022 года котировки упали на 15%, но последовательное снижение курса евро началось еще раньше. В первой половине 2021 года, пишет finance.liga.net. Причиной этого тренда стали ожидания рынка, что Федеральная резервная система США будет повышать процентные ставки быстрее и радикальнее, чем это будет делать Европейский центробанк. Так и произошло: ФРС начала повышать ставки в марте, а в июне этого года решилась увеличить базовую процентную ставку сразу на 0,75 процентных пункта, что стало самым большим шагом повышения с 1994 года. ЕЦБ только начинает отходить от нулевых процентных ставок. Чем выше ставки — тем выше доходность государственных облигаций, а значит, решения ФРС способствуют более быстрому перетоку капиталов в долларовое пространство.
читайте также: ВСУ разгромили штаб российской армии на Херсонщине: ликвидированы генерал-майор и несколько старших офицеров «Многие мировые инвестбанки уже снизили целевой уровень относительно пары евро/доллар до 0,95. То есть доллар будет стоить дороже евро. может быть пробит уже в августе», — заметил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин, пишет economics.segodnya.ua.
12 июля украинские обменники продавали доллар в среднем по 37,20-37,30 гривен, евро — по 37,50–37,60 гривен. То есть «зеленый» продают всего на 30 копеек дешевле евровалюты. Но вполне возможно, что в ближайшие дни их стоимость сравняется. «Простым гражданам, которые находятся в зоне обращения евро или привязке к импорту, будет легче переносить произошедшую в Украине за время войны девальвацию. Я не думаю, что такой паритет между долларом и евро будет оставаться слишком долго, поэтому ловите момент», — подчеркнул финансовый аналитик Виталий Шапран.