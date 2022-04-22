Впечатляет и шокирует: министры культуры Литвы и Польши побывали в Бородянке
Кровавые последствия им показал Олександо Ткаченко. Фото: Александр Ткаченко
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко вместе с министрами культуры Литвы и Польши посетили Бородянку в Киевской области. Этот город является одним из наиболее разрушенных населенных пунктов Киевской области в результате полномасштабного вторжения россии в Украину.
«Поездка в Бородянку с коллегами-министрами поразила и одновременно шокировала каждого из нас. Я очень хотел, чтобы Петр Глинский, Вицепремьер-министр, Министр культуры и национального наследия Республики Польша, и Симонас Кайрис, Министр культуры Литовской Республики, собственными глазами увидели, кровавые последствия действий российской федерации. Увидели и передали другим коллегам-министрам, которые до сих пор только на словах выражают свою поддержку Украине», — отметил Александр Ткаченко. Он поделился своими впечатлениями:
Страшнее всего, большинство местного населения Бородянки оставались здесь, потому что поселок нет ни одного военного или стратегического объекта. Но русскую армию это не остановило. На пути в Киев их варварству не было предела: изуродованные дома, магазины, дворцы культуры, выстрелы в памятники… разрушена центральная улица, по которой шли колонны рашистской бронетехники. И самое ужасное — сколько боли было причинено местным. Сколько жизней отняли русские шары и снаряды.
Расстрелянный памятник Тарасу Григорьевичу Шевченко, фото которого облетели Украину, будет законсервирован. Фото со страницы Александра Ткаченко
Бородянка является одним из наиболее разрушенных населенных пунктов Киевской области. Фото со страницы Александра Ткаченко
Бородянка является одним из наиболее разрушенных населенных пунктов Киевской области. Фото со страницы Александра Ткаченко
Бородянка является одним из наиболее разрушенных населенных пунктов Киевской области. Фото со страницы Александра Ткаченко
Бородянка является одним из наиболее разрушенных населенных пунктов Киевской области. Фото со страницы Александра Ткаченко
Бородянка является одним из наиболее разрушенных населенных пунктов Киевской области. Фото со страницы Александра Ткаченко
«Расстрелянный памятник Тарасу Григорьевичу Шевченко, фото которого облетели Украину, будет законсервирован. Ведь в то время, как русские переписывают историю, украинцы свою берегут. Как и хранят свою историю и культуру наши друзья Польша и Литва. Именно поэтому министры подтвердили, что будут софинансировать разработку национальной платформы по управлению культурным наследием»,— поделился Александр Ткаченко.
петухов. Фото со страницы Александра Ткаченко
В прошлом году Министерство культуры и информационной политики завершило первый этап оцифровки объектов недвижимого культурного наследия и приступило к созданию соответствующего реестра. из-за войны этот процесс был усложнен, но благодаря поддержке стран «Люблинского треугольника», работа над платформой будет возобновлена.
Напомним, Киеву просят придать символический статус Европейской столицы культуры и мира 2022 года. С такой просьбой в Европейский Совет официально обратился Украинский институт, также есть петиция.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»