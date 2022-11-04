Возвращение Василия Ломаченко. Почему к украинскому боксеру есть претензии?
Двухкратный олимпийский чемпион одержал победу на ринге, заявил о нападении России на Украину, но не осудил Владимира Путина.
Василий Ломаченко вернулся на ринг впервые после полномасштабного вторжения России. В Нью-Йорке 34-летний украинец одолел 26-летнего американца Джемейна Ортиса, который до сих пор ни разу не проигрывал. Встреча продолжалась 12 раундов, по итогам которых все три судьи единогласно присудили Ломаченко победу: 115:113, 116:112, 117:111.
Украинский спортсмен за бой нанес 571 удар, из которых 125 оказались точными (22 процента). Ортис нанес на 36 ударов больше — 607, но его точность оказалась меньше — 122 были точными (20 процентов). У украинского боксера эта победа 17-я в 19 боях в профессиональной карьере.
“Бой был очень тяжелый, соперник хорошо знал возможности Ломаченко, потому что спарринговал с ним, — говорит Роман Семенишин, тренер сборной Украины по боксу. — Ортис действовал агрессивно “насыпал” Ломаченко много ударов правой снизу. Было ощутимо, что Василий не дрался долгое время — 11 месяцев. В то же время ему на руку было то, что соперник впервые в карьере проводил 12-раундовый поединок, — в конце встречи наш боксер производил лучшее впечатление”.
“Ломаченко приятно поразил, — добавляет Дмитрий Сосновский, бывший главный тренер сборной Украины по боксу. — Все-таки соперник был очень крепок. Читайте также: В минобороны РФ обсуждали, когда Москва может применить тактическое ядерное оружие против Украины, — СМИ
Важно, что в Нью-Йорке Василий Ломаченко наконец нарушил длительное молчание о войне, сказав перед поединком, что чувствовал ответственность перед своей семьей, перед своей страной и перед людьми, поэтому остался в Украине, пошел к военным, взял амуницию, оружие и остался защищать Украину”. Олимпийский чемпион подчеркнул, что находился в территориальной обороне родного Белгорода-Днестровского, а в ряды ВСУ не вступал. Также украинский боксер сказал, что россияне напали на Украину, но выразил уверенность в том, что многие россияне не поддерживают войну. Также он отметил, что не видит смысла обращаться к Путину, которого назвал главнокомандующим, потому что, по мнению Ломаченко, это не изменит ситуацию. А уже после самого поединка спортсмен на радостях завернулся в сине-желтое знамя, но о войне не проронил ни слова.
“Я разочарован, — говорит Роман Семенишин. — Василий Ломаченко — один из известнейших наших спортсменов. За его сражением наблюдали миллионы людей в мире. Ринг в Нью-Йорке Ломаченко должен был использовать для того, чтобы выразить четкую позицию. Мы ожидали, что Василий скажет: Россия — агрессор, Путин — преступник. Впрочем Ломаченко не сделал этого. Следующим соперником Ломаченко, вероятнее всего, будет абсолютный чемпион мира Дэвин Гейни. “Он для Василия более удобен оппонент, чем Ортис, — считает Роман Семенишин. — Гейни более агрессивно и больше будет двигать на украинца, а тот будет встречать его опасными контратаками. Думаю, Ломаченко преодолеет Гейни и после этого завершит карьеру ”.