Возвращение посольств в Киев — очень хороший сигнал, Николай Жирнов

magictr | 25.04.2022 | Новости | Комментариев нет

Возвращение посольств к&nbdas ; очень хороший сигнал, — Николай Жирнов

Председатель Киевской городской военно-гражданской администрации Николай Жирнов. Фото: КМВА

В последнее время в украинскую столицу массово возвращаются дипломатические представители разных стран.

Сегодня звучит цифра о возвращении 16 дипломатических представительств. И каждый день представители разных стран, в том числе Соединенные Штаты и Великобритания, сообщают, что они также планируют вернуться и возобновить свою работу.

«Возвращение посольств стран означает, что непосредственной угрозы захвату столицы пока нет. Важны двустороннее сотрудничество с странами, заключение договоров, контрактов и послам необходимо находиться на месте»,— сообщил председатель Киевской городской военной администрации Николай Жирнов.

Он заметил, что для киевлян — это хороший сигнал, что жизнь в столице восстанавливается.

Как сообщал «Вечерний Киев», уже на этой неделе в украинскую столицу собирается вернуться посольство США.

Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»

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