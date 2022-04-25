Возвращение посольств в Киев — очень хороший сигнал, Николай Жирнов
Председатель Киевской городской военно-гражданской администрации Николай Жирнов. Фото: КМВА
В последнее время в украинскую столицу массово возвращаются дипломатические представители разных стран.
Сегодня звучит цифра о возвращении 16 дипломатических представительств. И каждый день представители разных стран, в том числе Соединенные Штаты и Великобритания, сообщают, что они также планируют вернуться и возобновить свою работу.
«Возвращение посольств стран означает, что непосредственной угрозы захвату столицы пока нет. Важны двустороннее сотрудничество с странами, заключение договоров, контрактов и послам необходимо находиться на месте»,— сообщил председатель Киевской городской военной администрации Николай Жирнов.
Он заметил, что для киевлян — это хороший сигнал, что жизнь в столице восстанавливается.
Как сообщал «Вечерний Киев», уже на этой неделе в украинскую столицу собирается вернуться посольство США.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»