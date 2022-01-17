Возвращение Порошенко: как тысячи украинцев встречали экспрезидента в аэропорту «Киев»

magictr | 17.01.2022 | Политика | Комментариев нет

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Петр Порошенко вернулся в Украину. Фото: Даша Гришина

Пятого Президента в «Жулянах» встретили тысячи собравшихся сторонников, чтобы предотвратить арест Порошенко за «государственное предательство».

Несколько минут назад Петр Порошенко прибыл в Украину рейсом Варшава-Киев. Самолет приземлился в аэропорту «Киев» имени Сикорского (бывший аэропорт «Жуляны»). Экспрезидента встретили тысячи поклонников, съехавшихся на аэродром со всей страны.

Выступление Порошенко в «Жулянах»

После Порошенко поехал на заседание в Печерский райсуд Киева на заседание.

Напомним, люди сплачивались в «Жулянах» с утра. Как писал «Вечерний Киев», рядом с зданием аэропорта смонтировали сцену, обустроены также палатки с горячими напитками.

В руках у людей транспаранты и плакаты с призывами «Руки прочь от Порошенко», «Украине нужен флаги Украины и «Европейской солидарности». У аэропорта много полиции. Колонна автомобилей со сторонниками экспрезидента выстроилась перед въездом в терминал.

Вернуть украинцев встречали экспрезидента в аэропорту «Киев»

Петр Алексеевич с трибуны общался со сторонниками. Фото: Даша Гришина

Напомним, что в Украине Порошенко ждет судебное заседание по так называемому «угольному делу». Пятый президент стал фигурантом дела о контрабандных поставках угля с оккупированных территорий Донбасса и содействия деятельности террористов из так называемых «ЛНР» и «ДНР». Отметим, что в Офисе генерального прокурора еще подписано. арест Петра Порошенко, а Печерский районный суд Киева разрешил задержать его, чтобы доставить в суд для избрания меры пресечения. Заседание назначено на 11:00, 17 января. Звучала информация, что это будет арест и залог в размере 1 миллиарда гривен.

Вершение& украинцев встречали экспрезидента в аэропорту «Киев»

Одни из сторонников Петра Алексеевича. Фото: Даша Гришина

Ему инкриминируют «государственную измену, финансирование терроризма и создание террористической операции». Максимальное наказание по этим статьям — лишение свободы на 15 лет с конфискацией. Вместе с ним по делу фигурируют нардеп Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

История с вручением подозрения Порошенко началась еще 17 декабря 2021 года. Тогда он отказался получить повестку о визите в ДБР, где ему могли объявить подозрение. И сразу после этого уехал в заранее запланированное зарубежное турне. Впоследствии его вызвали на допрос, но он заявил, что находится за границей и вернется в Украину в январе.

Мэр Киева Виталий Кличко считает выдвижение подозрения Петру Порошенко в государственном предательстве политической борьбой, которая вредит всей стране. p>

Тысячи людей заполнили почти всю территорию аэропорта. Фото: Даша Гришина

Все фото и видео Даши Гришиной для «Вечернего Киева».

Даша Гришина, Елена ПЕТРИШИН, «Вечерний Киев»

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