Возвращение из плена за 200 тысяч гривен: СБУ констатирует активизацию мошеннических схем с родственниками военных
Представитель СБУ сообщил о трех видах псевдоуслуг от любителей нажиться на человеческом горе.
Фото СБУ. A A+ A++
Событие: На теме военнопленных наживаются мошенники, которые за денежное вознаграждение предлагают «помощь». Об этом во время брифинга сообщил представитель Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.
Детали и комментарии:«СБУ видит одну довольно негативную и даже угрожающую тенденцию, касающуюся темы военнопленных, — подчеркнул Дехтяренко. В частности, фиксируется рост мошеннических схем, связанных с родственниками военнопленных. Неизвестные лица звонят близким наших людей, находящихся в плену, и предлагают свою якобы помощь. За это мошенники требуют отдельной платы, и их расценки зависят от эмоционального состояния людей».
Артем Дехтяренко добавил, что по данным, полученным в ходе досудебного расследования, установлено, что среди таких псевдоуслуг есть: фейковый телефонный разговор с находящимся в плену человеком его оценивают в сумму от 10 до 50 тысяч гривен; фейковое возвращение из плена, которое оценивается в сумму от 50 до 200 тысяч; фейковое возвращение тела погибшего, которое в среднем оценивают в сумму около 10 тысяч гривен.
«Конечно, ни одно из этих мифических обещаний мошенники не могут выполнить, а после получения денег онлайн они либо исчезают, либо придумывают другие причины, чтобы выманивать деньги у людей. Для правдоподобия своих слов, мошенники мониторят интернет, где собирают данные о без вести пропавших и погибших украинских воинов, а также данные об их членах семей. В основном организаторы таких схем находятся на временно оккупированных территориях и у сообщников берут людей, находящихся на подконтрольной правительству территории. Эти люди непосредственно занимаются поиском информации, помогают совершать звонки на другие манипуляции». ; отметил Дехтяренко.
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Он призвал не предоставлять информацию о пленном и собственных персональных данных никому, кроме государственных органов, а в случае обращения мошенников, предлагающих такой вид «помощи», сразу обращаться на горячую линию Службы безопасности Украины.
В то же время замминистра обороны Украины Анна Маляр на брифинге сообщила, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину уже совершено 28 обменов и уволено 978 человек. «Последние несколько недель стали знаковыми в вопросе обменов военнопленными. С начала полномасштабного вторжения уже совершено 28 обменов и уволено 978 человек, среди них 99 гражданских. Переговоры по освобождению и обменам наших военнопленных постоянно продолжаются», — заявила заместитель министра, обратившись к родственникам военнопленных и без вести пропавших с просьбой доверять информацию о близких только государственным уполномоченным институтам, а именно: координационном штабе по обращению с военнопленными.
Добавим, что в последний раз Украина провела очередной обмен пленными октября. Домой вернулись 10 украинских защитников: один офицер, девять рядовых и сержантов.