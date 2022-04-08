Возвращаться в Киев рано,— Николай Жирнов обратился к выехавшим из города жителям столицы.
Николай Жирнов
Военная администрация обращается ко всем жителям города, возвращаться действия врага могут быть непредсказуемы.
Сейчас в пригороде и на окраинах столицы продолжаются аварийно-восстановительные мероприятия, разминирование местности и обезвреживание взрывоопасных предметов.
«Поки в Киеве возобновляем работу приспособиться к современным реалиям. Машин на киевских улицах становится больше. Чтобы уменьшить возможность пробок, мы расширяем проезжую полосу там, где есть блокпосты. При этом сами блокпосты остаются. Нам стоит быть в боевой готовности»,— отметил глава Киевской городской военной администрацииНиколай Жирнов.
Заместитель городского головы — секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко отметил, что с начала российского вторжения в Киеве было повреждено 358 объектов, из которых 183 — это многоквартирные жилые дома. Как сообщал призвал киевлян, выехавших в другие города, подождать с возвращением в столицу.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»