Возведение по состоянию на 8 марта от председателя Военной администрации Киева

magictr | 08.03.2022 | Новости | Комментариев нет

Возведение по состоянию на  от главы Военной администрации Киева

Николай Жирнов. Скрин видео

По словам Николая Жирнова, важными для обороны являются направления Дымер-Киев, Козелец-Бровары, Коростышев-Киев, Пирятин-Борисполь.

Основные усилия нашей триториальной обороны направлены на подготовку города к в любых условиях.

Отдельно генерал поблагодарил сегодня украинских женщин:

«Воинственные, сильные, прекрасные и независимые, как и наша страна… Поздравляя женщин, хотим, чтобы этот праздник пришел вместе с победой добра над злом. Поэтому все защищаем и вместе до победы!»