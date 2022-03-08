Возведение по состоянию на 8 марта от председателя Военной администрации Киева
08.03.2022 | Новости | Комментариев нет|
Николай Жирнов. Скрин видео
По словам Николая Жирнова, важными для обороны являются направления Дымер-Киев, Козелец-Бровары, Коростышев-Киев, Пирятин-Борисполь.
Основные усилия нашей триториальной обороны направлены на подготовку города к в любых условиях.
Отдельно генерал поблагодарил сегодня украинских женщин:
«Воинственные, сильные, прекрасные и независимые, как и наша страна… Поздравляя женщин, хотим, чтобы этот праздник пришел вместе с победой добра над злом. Поэтому все защищаем и вместе до победы!»