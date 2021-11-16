Возле столичного Ашана вспыхнул грузовик.

magictr | 16.11.2021 | Новости | Комментариев нет

У столичного Ашану вспыхнул грузовик

Горила грузовик возле гипермаркета Ашан. Фото: пресс-служба ГСЧС.

Горел грузовик возле гипермаркета Ашан.

Вчера, 15 ноября в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в грузовике на ул. Антоновича, 176/1, что в Голосеевском районе столицы.

На место происшествия прибыли спасатели и выяснили, что возгорание произошло в моторном отсеке грузовика марки «DAF». Не теряя времени, специалисты ГСЧС сразу же приступили к тушению пожара.

Пожар потушили менее чем за 10 минут.

Из-за возгорания в грузовике поврежден моторный отсек и приборная панель в кабине водителя.< /p>

У столичного Ашану вспыхнул грузовикНа месте происшествия работали три пожарных автомобиля, а также 15 спасателей.

Причину возникновения пожара устанавливает следствие.

Жертв и пострадавших нет.

Похожий инцидент возник на Оболони. Во дворе 14-этажного жилого дома горел припаркованный автомобиль УАЗ.

Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»

Похожие записи

Об авторе

magictr