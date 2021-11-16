Возле столичного Ашана вспыхнул грузовик.
Горила грузовик возле гипермаркета Ашан. Фото: пресс-служба ГСЧС.
Горел грузовик возле гипермаркета Ашан.
Вчера, 15 ноября в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в грузовике на ул. Антоновича, 176/1, что в Голосеевском районе столицы.
На место происшествия прибыли спасатели и выяснили, что возгорание произошло в моторном отсеке грузовика марки «DAF». Не теряя времени, специалисты ГСЧС сразу же приступили к тушению пожара.
Пожар потушили менее чем за 10 минут.
Из-за возгорания в грузовике поврежден моторный отсек и приборная панель в кабине водителя.< /p>
На месте происшествия работали три пожарных автомобиля, а также 15 спасателей.
Причину возникновения пожара устанавливает следствие.
Жертв и пострадавших нет.
Похожий инцидент возник на Оболони. Во дворе 14-этажного жилого дома горел припаркованный автомобиль УАЗ.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»