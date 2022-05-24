Возле Попасной погиб российский генерал-майор Боташев
Как 63-летний высокопоставленный отставной пилот оказался в Украине за штурвалом истребителя – неизвестно.
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Событие:В Украине ликвидирован еще один российский генерал. Им оказался генерал-майор военно-воздушных сил России в отставке Канамат Хусеевич Баташев. Об этом сообщает российская служба ВВС.
Детали и комментарии: Информацию о гибели высокопоставленного пилота изданию подтвердили три бывших подчиненных генерала, которые поддерживали с ним связь после окончания службы. Они попросили об анонимности из соображений личной безопасности.
О возможности ликвидации украинскими десантниками возле Попасной генерала Канамата Боташева сообщили вчера в Telegram-канале Вооруженные силы Украины. В информации указывается, что сбили истребитель СУ-25. Пилот не успел катапультироваться.
Как информирует российская служба BBC, Боташев – самый высокопоставленный летчик, о гибели которого стало известно. До ухода в отставку он был командиром авиационного полка. Участие в воздушных боях высокопоставленного офицера может свидетельствовать как о том, насколько сложные задачи москва ставит перед пилотами, так и о нехватке высококлассных специалистов.
Известно, что Боташев родом из Карачеево-Черкесии. Окончил Ейский высший военный авиационный институт и получил квалификацию «истребителя-бомбардировщика». Командовал полком гвардейской авиабазы в воронеже. Военная карьера прервалась в июне 2012 года, когда его обвинили в авиатроше истребителя Су-27 под петрозаводском. Он арзом со своим другом-полковником потребовал прокатиться в паре на самолете, на который не имел допуска к полетам. Решил выполнить фигуру высшего пилотажа, но не справился с управлением. Воздушное судно сорвалось в штопор и разбилось, а пилоты успели катапультироваться. Генерал приговорен к четырем годам условного наказания и пяти миллионам рублей штрафа. После этого он ушел в отставку и начал работать заместителем главы ДОСААФ Петербурга и Ленинградской области по авиации. Каким образом 63-летний отставной генерал оказался за штурвалом Су-25 в Украине, неясно.
Всего, по данным ВВС в Украине, погиб 31 российский пилот. Хотя реальные цифры могут быть значительно выше, считает издание.
Военный журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале поделился видео, как украинские бойцы уничтожили противника с помощью дрона Switchblade. , сидя на броне своего танка. Украинцы дали им, так сказать, прикурить», – написал он.
В результате погиб целый экипаж.
Об этом одну ликвидацию рашистов сообщил в Telegram основатель и первый командир полка «Азов» Андрей Белецкий. Он написал, что одному из оккупированных сел юга Украины рашисты украли свинью, привязали к БМП-3 и увозили, чтобы заколоть. Но попробовать свежиной так и не успели. Их навсегда остановили украинские военные.
О еще одной карме, которая нашла кафиров, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
«При разминировании «Азовстали» четыре саперы россиян взорвались на мини. Один в тяжелом состоянии, двое средней степени и один получил легкие ранения», – написал он в Telegram-канале.