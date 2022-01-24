Возле Мариинского парка проходит выставка современной и классической живописи
На экспозиции представлены работы современных и классических авторов.
Вход на выставку бесплатный.
До 5 февраля в галерее «НюАрт», которая расположена напротив Мариинского парка, экспонируется зимняя выставка-продажа. На ней можно увидеть работы современных авторов Владимира Багалики, Владимиры Бызова, Андрея Коваленко, Владимира Лободы, Серафима Чаркина и многих других.
Из классиков в экспозиции представлена живопись Александра Гнилицкого, Федора Захарова, Григория Капустина, Юлия Клевера- младшего, Романа Сельского и еще ряд известных мастеров.
На выставке представлены несколько десятков произведений.
В частности, можно увидеть работу Ивана Труша — украинского живописца-импрессиониста, мастера пейзажа и портретиста, которого называли «поэтом цвета и Солнца». На выставке представлена его работа «Поляна», 1920-х годов.
«Поляна»
Также представлен на выставке Иван Ежакевича, который за долгую 97-летнюю жизнь создал более 20 тысяч работ, разошедшихся по всему миру. Здесь можно увидеть его сочинение «На привале», 1937 года. -suchasnogo-inbspklasichnogo-zhivopisu-02eb4e8.jpg» alt=»У Мариинского парка продолжается выставка современной и классической живописи» />
«На привале»
Зимняя выставка в «НюАрт»: /strong>
Когда: вторник-пятница — 10:00-18:00, суббота — 12:00-17:00.
Где: < /strong>улица М. Грушевского 28/2.
Вход свободен, обязательно в масле и соблюдая все карантинные нормы.
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Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»