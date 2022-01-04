Возле Львовской площади устроят бесплатный рождественский концерт
Храм расположен на Вознесенском спуске. Фото: Ольга Косова
Концерт проведут в Храме Святого Василия Великого.
В воскресенье, 9 января, народная хоровая капелла «Днепр» Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и народный камерный хор «Moravski» устроят рождественский концерт . Его проведут в Храме Святого Василия Великого — греко-католической церкви при монастыре отцов василиан, расположенной на Вознесенском спуске, 7. Концерт посвятят памяти Ларисы Владимировны Бухонской — украинской хоровой дире по инициативе которой был создан камерный хор «Moravski».
Начало концерта в 14:30. Вход свободный. =»У Львовской площади устроят бесплатный рождественский концерт» />
Камерный хор «Moravski»
Напомним, что с 12 до 16 января в Довженко-Центре будет продолжаться мультимедийная инсталляция по случаю Рождества. Языком современного искусства через использование звука, проекций, анимаций, кинетических объектов, зрители увидят историю музыкальной композиции «Щедрик», точки ее пересечения с историей Украины и мировой культурой.
Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»