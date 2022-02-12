Возле Киевского апелляционного суда проходит митинг по защите Порошенко
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Несколько сотен сторонников Порошенко устроили акцию. Фото: Даша Гришина
Сегодня суд рассматривает апелляционные жалобы по делу пятого президента Украины.
Сегодня, 11 февраля, в стенах Киевского апелляционного суда рассматривают обжалование решения предыдущей инстанции о мере пресечения пятому президенту. Украины, народного депутата Петра Порошенко.
Суд рассматривает жалобы как защиты, так и обвинения. Прокуроры, в частности, требуют взять Порошенко под стражу с возможностью выхода под залог 1 миллиарда гривен. Адвокаты Порошенко требуют отказать в избрании меры пресечения вообще.
С начала заседания на Соломенской площади, где расположен Киевский апелляционный суд, несколько сотен сторонников Порошенко устроили акцию. В частности, присоединились из Херсонской, Николаевской и Ивано-Франковской областей.
Все вслух скандируют: «Стране нужен Порох» и говорят, что не собираются «заворачивать» митинг, пока эксглавы государства не отменят ограничения.
Чтобы не сорвать заседание, вход в здание усиленно охраняют правоохранители. Недалеко протестующие организовали минисцену с экраном и колонками. Здесь всем желающим выразить слова поддержки пятому президенту дают слово. В частности, среди них были и представители ПЦУ. Они со сцены молились за победу над «режимом внутренней оккупации» и «кремлевской агрессией».
По состоянию на данный момент ситуация под судом спокойная. Порядок контролируют полиция и нацгвардейцы. d6cd2ac.jpg» alt=»У Киевского апелляционного суда проходит митинг на защиту Порошенко» />
Напомним, что пятый президент стал фигурантом дела о контрабандном снабжении угля с оккупированных территорий Донбасса и содействии деятельности террористов из так называемых «ЛНР» и «ДНР». Ему инкриминируют «государственную измену, финансирование терроризма и создание террористической операции». Максимальное наказание по этим статьям — лишение свободы на 15 лет с конфискацией. Вместе с ним по делу фигурируют нардеп Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.
История с вручением подозрения Порошенко началась еще 17 декабря 2021 года. Тогда он отказался получить повестку о визите в ДБР, где ему могли объявить подозрение. И сразу после этого уехал в заранее запланированное зарубежное турне. Впоследствии его вызвали на допрос, но он заявил, что находится за границей и вернется в Украину в январе.
Сразу после возвращения из Польши в родину, эксглава государства отправился /u> в Печерский районный суд Киева. Но суд так и не смог избрать меру пресечения Порошенко: заседание перенесли на 19 января. После второй попытки Печерский суд избрал меру пресечения Порошенко — личное обязательство. Однако адвокаты экспрезидента требовали отмены каких-либо ограничений для него на период следствия.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»