Возле Дарницкого вокзала на коммунальщиков бросались с ножом
Демонтаж сооружений возле Дарницкого вокзала. Фото КП «Киевблагоустройство»
Демонтаж незаконно установленных торговых контейнеров, временных сооружений и объектов передвижной торговли возле Дарницкого вокзала проходил вчера с применением холодного оружия и дракой.
На коммунальщиков бросались с ножом владельцы киосков, они также повредили колеса манипулятора. Но, по словам директора Департамента городского благоустройства Тимура Ткаченко, несмотря на такое сопротивление, город продолжит освобождать улицы от незаконной торговли. Он также поблагодарил сотрудников Национальной полиции Украины и Департамента муниципальной безопасности КГГА за защиту.
Всего демонтажные бригады убрали 12 незаконных сооружений. Другие МАФы владельцы убрали своими силами, получив предписание о демонтаже. Их киоски размещались на улицах Бориспольская, Приколейная и Пасхалина.
Железнодорожный вокзал «Дарница» ежедневно обслуживает десятки тысяч пассажиров. Недавно рядом с ним убрали стихийный рынок и обустроили сквер. Ранее часть парка «Привокзальный» освободили от почти 20 МАФов, размещавшихся без разрешительной документации. Чтобы не появлялась хаотическая торговля в будущем — зеленую зону защитили забором и высадили 120 хвойных и лиственных деревьев. А с 15 ноября происходит постоянное патрулирование работниками Дарницкого управления полиции и Департамента городского благоустройства возле памятного знака погибшим на станции «Дарница». >