Возле Андреевской церкви пройдет концерт народных песен
14.04.2022 | Исскуство | Комментариев нет|
У церкви будет звучать музыка. Фото: Борис Корпусенко
14 апреля под открытым небом состоится благотворительный концерт «Киев живет, Киев звучит!»
Выступают студенты и студентки музыкальных учебных заведений. Они исполнят гимн Украины, молитву и современные обработки украинских народных песен. -narodnih-pisen-30300f0.png» alt=»У Андреевской церкви пройдет концерт народных песен» />
Начало концерта в 15:00
Место: Андреевский спуск, возле Андреевской церкви
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На прошлой неделе в столичной консерватории состоялся концерт в поддержку воинов ВСУ. Основной идеей художественного мероприятия стала поддержка наших храбрых воинов и укрепление непобедимого духа украинского народа.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»