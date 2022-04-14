Возле Андреевской церкви пройдет концерт народных песен

magictr | 14.04.2022 | Исскуство | Комментариев нет

У Андреевской церкви пройдет концерт народных песен

У церкви будет звучать музыка. Фото: Борис Корпусенко

14 апреля под открытым небом состоится благотворительный концерт «Киев живет, Киев звучит!»

Выступают студенты и студентки музыкальных учебных заведений. Они исполнят гимн Украины, молитву и современные обработки украинских народных песен. -narodnih-pisen-30300f0.png» alt=»У Андреевской церкви пройдет концерт народных песен» />

Начало концерта в 15:00
Место: Андреевский спуск, возле Андреевской церкви

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На прошлой неделе в столичной консерватории состоялся концерт в поддержку воинов ВСУ. Основной идеей художественного мероприятия стала поддержка наших храбрых воинов и укрепление непобедимого духа украинского народа.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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