Воздушная тревога в школе: в Житомире нашли нестандартное решение для обустройства укрытия
В бомбоубежище тоже может быть интересно, если превратить его в мини-музей. Так считают в одном из учебных заведений областного центра.
Музей в бомбоубежище – как вам такое? Фото предоставлены Олегом Земнуховым и Екатериной Левчук A A+ A++
“Наша школа расположена в историческом здании, которому примерно 200 лет. Она имеет монолитные стены и просторные подвалы, — рассказывает 48-летний Олег Земнухов, учитель трудовых технологий Житомирской специальной школы. — При подготовке укрытия пришлось сразиться с грибком, обить всю штукатурку и реанимировать стены. В процессе обнаружил хорошо сохранившийся старинный кирпич и эта атмосфера натолкнула меня на мысль, что здесь подходило бы сделать музей. У нас в школе были старинные прядки, на которых раньше проводили мастер-классы, поэтому я расположил их здесь, также принес свою коллекцию старинных инструментов. Этот мини-музей дает возможность деткам во время воздушной тревоги исследовать Как жили наши предки прежде, эволюцию технологий разнообразных приборов. Я провожу экскурсии, рассказываю о происхождении того или иного экспоната. Детям интересно и не так страшно.
Я провожу экскурсии, рассказываю о происхождении того или иного экспоната. Детям интересно и не так страшно.
читайте также: Запорожская АЭС снова обесточена из-за обстрелов рашистов
В настоящее время в коллекции музея — 31 экспонат, каждому — более 100 лет.
“Люди начали приносить старинные вещи, поэтому наша коллекция увеличивается, — делится учитель. — Вот сегодня принесли старинные деревянные корыта. Имеем в коллекции утюг, в который засыпается уголь, также — разнообразные механические станки, ручные швейные машины, прядки, лапти… А еще во время тревоги учащиеся могут приобщиться к плетению нашоломников и помочь таким образом ВСУ. Школьники охотно берутся за труд и, бывает, даже не хотят выходить из укрытия после отбоя тревоги”.
А в соседнем подвальном помещении работники школы разрисовали стены в украинские этномотивы, поставили парты, кресла-мешки, чтобы детям было легче переждать тревогу.