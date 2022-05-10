ВОЗ подтвердила 200 нападений на больницы с начала войны в Украине
Всемирная организация здравоохранения подтвердила 200 нападений на медицинские учреждения в Украине с начала войны.
Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреесус, призывая Россию "остановить эту войну".
Он призвал Россию прекратить нападения на медицинские учреждения.
"Есть одно лекарство, которое не может доставить, и в котором Украина нуждается больше, чем любых других, и это мир. Поэтому мы продолжаем призывать Российскую Федерацию прекратить эту войну", – сказал глава ВОЗ.
По словам Гебреесуса, организация и в дальнейшем будет поддерживать украинскую систему здравоохранения.
Он также отметил, что, несмотря на разрушения, видел в Украине "чрезвычайную устойчивость", когда люди пытаются восстановить свою жизнь.
"Мое время здесь очень повлияло на меня лично. Как человек, выросший в зоне боевых действий, я очень хорошо понимаю, что чувствует народ Украины. Я знаю влияние, знаю опустошение войны из первых уст, и мне было очень, очень грустно, когда Россия вторглась в Украину", – сказал Гебреес.
Что известно
- 6 мая глава ВОЗ Тедрос Гебреес прибыл в Украину. Он планирует оценить необходимый объем увеличения помощи пострадавшим от российского вторжения украинцам.
- Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко призвал ВОЗ закрыть свое бюро неинфекционных болезней в Москве, а также исключить представителей России из Исполнительного комитета Организации.
- Премьер-министр Денис Шмигаль провел встречу с главой Всемирной организации здравоохранения Тедросом Гебреесусом, на которой также призвал прекратить членство России в ВОЗ.
- 7 апреля Генеральная Ассамблея ООН приостановила работу РФ в Совете ООН по правам человека из-за грубых и систематических нарушений прав человека в Украине. Соответствующее решение поддержали 93 страны, против высказались 24. Воздержались от голосования представители 58 государств.
- 16 марта Российскую Федерацию официально исключили из Совета Европы после 26 лет членства.