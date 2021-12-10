«Восстанови контроль»: в Киеве открыли выставку, посвященную безопасности в Интернете
Экспонаты предстают в виде интерактивов, постеров и аудиодорожек с короткими комментариями экспертов сферы медиаграмотности по теме киберзащиты>.
«Необходимо показать важность защиты себя и своих персональных данных в социальных сетях и на просторах Интернета, поскольку это является весомой составляющей современного мира и жизни человека», — отметила депутат Киевсовета, заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам и административных услуг Ксения Семенова. bezpeci-vnbspinterneti-892cc62.jpg» alt=»«Восстанови контроль»: в Киеве открыли выставку, посвященную безопасности в Интернете» />
Ксения Семенова выразила благодарность организатору выставки Кириллу Безкоровайному и заместителю городского головы — секретарю Киевского городского совета Владимиру Бондаренко, первому заместителю председателя КГГА Николаю Поворознику, депутату Киевского городского совета Игорю Хацевичу и председателю Шевченковской области.
Выставка «Восстанови контроль» имеет свободный доступ для посетителей и будет продолжаться до 24 декабря.
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