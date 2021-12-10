«Восстанови контроль»: в Киеве открыли выставку, посвященную безопасности в Интернете

magictr | 10.12.2021 | Новости | Комментариев нет

« контроль»: в Киеве открыли выставку, посвященную безопасности в Интернете /></p> <p>Выставка «Восстанови контроль». Фото: Ольга Косова </p> <p>Экспонаты интерактивной выставки разместили возле здания КГГА.</p> <p>Выставка «Восстанови контроль» открылась возле здания Киевской городской государственной администрации и посвящена защите персональных данных, кибербезопасности и медиаграмотности.</p> <p >Основная цель мероприятия — побудить посетителей к контролю за своей цифровой жизнью и защитить себя в киберпространстве, поскольку это является важным вызовом современного технологического мира.</p> <p>На выставке представлены 11 экспонатов, созданных цифровыми инструментами.</p> <p><img class=

Экспонаты предстают в виде интерактивов, постеров и аудиодорожек с короткими комментариями экспертов сферы медиаграмотности по теме киберзащиты>.

«Необходимо показать важность защиты себя и своих персональных данных в социальных сетях и на просторах Интернета, поскольку это является весомой составляющей современного мира и жизни человека», — отметила депутат Киевсовета, заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам и административных услуг Ксения Семенова. bezpeci-vnbspinterneti-892cc62.jpg» alt=»«Восстанови контроль»: в Киеве открыли выставку, посвященную безопасности в Интернете» />

Ксения Семенова выразила благодарность организатору выставки Кириллу Безкоровайному и заместителю городского головы — секретарю Киевского городского совета Владимиру Бондаренко, первому заместителю председателя КГГА Николаю Поворознику, депутату Киевского городского совета Игорю Хацевичу и председателю Шевченковской области.

&Восстанов контроль»: в Киеве открыли выставку, посвященную безопасности в Интернете

Выставка «Восстанови контроль» имеет свободный доступ для посетителей и будет продолжаться до 24 декабря.

Читайте также, в течение 2020 года киберспециалисты ГУСБУ в Киеве и Киевской области нейтрализовали 154 кибератаки на информационные ресурсы органов власти и объекты критической инфраструктуры >Инна БИ РЮКОВА, «Вечерний Киев»

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