«Воспринял спокойно». В УПЦ МП прокомментировали подозрение митрополиту Ионафану, приятелю и одногруппнику Кириллу Гундяеву
Поп московской церкви получил подозрение по той же статье, которую объявили пророссийскому пропагандисту Анатолию Шарию.
Фото СБУ. A A+ A++
Событие:Митрополит Ионафан спокойно воспринял сообщение о подозрении, потому что уверен, что беспристрастное и полное расследование докажет его невиновность. Так вручение подозрения митрополиту Тульчинскому и Брацлавскому (УПЦ) прокомментировал Глава Синодального информационно-просветительского отдела митрополит УПЦ МП Климент.
Детали и комментарии:«В случае полного и беспристрастного расследования дела будет доказана его невиновность, — сказал LB.ua Климент. — Он об этом уже неоднократно заявлял. Следует отметить, что за последнее время неоднократно открывались такие же производства по той же статье Уголовного кодекса, на на основании публичных заявлений чиновников, политиков и даже представителей разных конфессий, которые содержали в себе нескрываемые признаки оскорбления и дискриминации верующих УПЦ за их религиозные убеждения», — отметил Климент, но акцентировав, что, по его мнению, расследование «этих случаев по каким-то причинам происходит не так оживленно и не получило подобной огласки в СМИ».
Отметим, что утром Служба безопасности Украины сообщила о подозрении митрополиту Тульчинскому и Брацлавскому (УПЦ) Ионафану (в миру Анатолию Елецкому), который поддерживал политику Кремля, одобрял действия России, на собственном интернет-ресурсе размещал публикации, содержащие призывы к разжиганию. постоянно коммуникировал с ФСБ и был одногруппником главы РПЦ Владимира Гундяева (Патриарха Кирилла). Священник Ионафан родом из Воронежской области России, его еще называют церковным композитором и переводчиком. Образование получил в ленинградской духовной академии. В 1978 году именно Кирилл Гундяев, руководитель ленинградской духовной академии, рукоположен Ионафаном в сан иеромонаха. В 1988–1989 годах Ионафан служил наместником Киево-Печерской Лавры. В сан архимандрита его благословил патриарх московский Пимен. Семь лет Ионафан был управляющим делами УПЦ Московского патриархата, входил в состав Священного синода, служил в храмах Киевской, Сумской, Херсонской. В Винницкой области он с 2006 года — архиепископ Тульчинский и Брацлавский, а с 2014-го – mdash; митрополит Тульчинско-Брацлавской епархии УПЦ московского патриархата.
Скандальный митрополит получил подозрение по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам). По заключению экспертизы, СБУ, митрополит совершал умышленные действия, направленные на разжигание религиозной розни и образа чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями.
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Интересно, что по этой статье объявлено подозрение пророссийскому пропагандисту Анатолию Шарию. 7 ноября Служба безопасности Украины задержала в Запорожье мужчину, который работал на Телеграмм-канал именно Анатолия Шария. «Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили еще одного вражеского приспешника в прифронтовых районах юга Украины, — информирует прессслужба СБУ. — Им оказался блоггер из Запорожья, который передавал агрессору информацию о последствиях российских ракетных ударов по городу. Для этого он создал специализированную интернет-платформу где обнародовал фото- и видеоматериалы с собственными комментариями и текстовым описанием событий.
По оперативным данным, сведения по информресурсу «подхватывали» представители спецслужб РФ для сбора разведданных о «результатах» ракетно-артиллерийских обстрелов региона. «Сюжеты» блоггера также активно использовал и сам Шарий для наполнения собственного телеграмм-канала и проведения информационно-взрывной деятельности против Украины. Из мертвых он готовил деструктивный контент, в котором отрицал причастность Кремля к уничтожению гражданской и критической инфраструктуры украинских городов. Также медиафайлы блоггера мониторили оккупационные группировки РФ на южном направлении для корректировки огневых ударов по региону. Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на попытке очередного распространения информации в пользу страны-агрессора. У задержанного обнаружен мобильный телефон с поличным», — сообщило СБУ.
В настоящее время решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности по ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах). в Украину, движение, перемещение или размещение Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса.Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет заключения.