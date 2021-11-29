Воспоминания коллег и друзей: Александра Омельченко похоронили на Байковом кладбище
Прощание с Александром Омельченко прошло в КГГА. Фото: Борис Корпусенко
Героя Украины, почетного гражданина Киева и многолетнего главы столицы Александра Омельченко похоронили на Байковом кладбище.
На похоронах была вся его семья — жена Людмила, двое сыновей: Яне и Александр и внук. Проводить в последний путь Александра Омельченко приехал мэр Киева Виталий Кличко.
Александра Александровича похоронили неподалеку от легендарного хореографа Григория Чапкиса, бывшего премьер-министра, первого главы СБУ Евгения Марчука и народного депутата восьми созывов Ефима Звягильского, также умерших от осложнений коронавирусной болезни.
Проводить в последний путь Александра Омельченко приехал Виталий Кличко
Во время церемонии прощания с Александром Омельченко в Колонном зале КГГА и на Байковом кладбище прозвучало много теплых слов и воспоминаний. Все помнят его как сильного, энергичного, жизнерадостного человека с замечательным чувством юмора.
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как Александр Омельченко как-то прилетел на один из его боксерских матчей, который проходил в Нью-Йорке Madison Square Garden, с большим количеством украинских флагов. Желто-синие знамена Сан Саныч раздал всем без исключения болельщикам в зале.
Отпевал бывшего мэра наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел
«После боя кто-то заметил, мол, даже темнокожие зрители, болевшие за американского боксера, были с украинскими флагами. Сан Саныч отреагировал: «То все наши ребята — черноморцы», — вспомнил Киевский городской голова.
По его словам, Александр Омельченко до последнего дня интересовался жизнью города, переживал за судьбу Киева и всей Украины.
«Когда он выступал в Киевсовете, весь зал затихал. Таким большим уважением пользовался этот мудрый человек. Александр Александрович оставил добрую память в сердце каждого», — сказал Виталий Кличко.
Вдова, сыновья и внуки Александра Омельченко
Бывший заместитель председателя КГГА и городского председателя времен Омельченко, а ныне депутат Киевсовета Владимир Яловый, рассказал «Вечернему Киеву», что Сан Саныч охотно шутил над собой, но никогда не позволял себе зло шутить над другими. Он вспомнил, как праздновали один из дней рождения Сан Саныча 9 августа у него на даче под Киевом.
По словам Владимира Ялового, Омельченко всю жизнь отдавал работе
«Это был обычный одноэтажный дом, возле которого находился небольшой зарыбленный пруд размером в шесть соток, — вспоминает Владимир Яловый. — Сан Саныч организовал для гостей рыбалку на удочки, но ни у кого не клевало. Но Омельченко пообещал угостить всех рыбной ухой, так что принес с ней невод. Потом начали решать, кто самый высокий, тот и полезет в воду. Желающих было мало. Сан Саныч, который был небольшого роста, шутил, что ему «опять придется за всех отдуваться»…
По словам Владимира Ялового, Александра Омельченко уважали все мэры, а на празднование Дней Киева в украинскую столицу приезжали делегации из многих мира.
А бывший мэр Мариуполя, заместитель городского головы Киева в 2000-е годы Михаил Поживановвспомнил, как Сан Саныч мог позвонить ему даже в шесть утра и сообщить, что он сейчас на Соломенке, а там труба течет. я в другие районы уехал, через пол часа доклады. Он всегда и в любое время держал руку на пульсе города», — рассказал «Вечернему Киеву» Михаил Поживанов.
Александра Омельченко похоронили на Байковом кладбище
Александра Омельченко похоронили на Байковом кладбище
Александра Омельченко похоронили на Байковом кладбище
Александра Омельченко похоронили на Байковом кладбище
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Александра Омельченко похоронили на Байковом кладбище
Салют в честь Омельченко
Александра Омельченко похоронили на Байковом кладбище