Восьмой санкционный пакет: эксперт оценил новые карательные меры против России, которые ввел ЕС
Брюссель ответил Москве новыми санкциями на проведение незаконных референдумов и аннексию украинских территорий.
В украинском правительстве уже поблагодарили ЕС за поддержку и выразили надежду на усиление ограничительных мер в будущем. В то же время некоторые европейские страны, например Литва, назвали очередной пакет санкций слишком слабым, хотя не все с этим соглашаются.
Подробнее — в разговоре с первым заместителем директора Центра “Новая Европа” Сергеем Сладким.
— Какие санкции введены в этот раз? Какие из них, на ваш взгляд, самые чувствительные?
— Восьмой пакет санкций предусматривает установление граничной цены на нефть и нефтепродукты. Эти ограничения, мне кажется, самые серьезные для России. Ведь тамошний бюджет зависит, прежде всего, от поступлений из нефтегазовой сферы. Поэтому ЕС пытается избивать по тому сектору, который играет решающую роль в поддержке дальнейшей агрессии России против Украины.
Введен также запрет на импорт из России сталелитейной продукции, древесины, бумаги, пластмассы, сигарет, цветных и ценных металлов и некоторых других товаров. По информации Еврокомиссии, российская экономика потеряет из-за этого запрета по меньшей мере 7 миллиардов евро.
Кроме того, отныне европейские компании не смогут предоставлять России консультационные ИТ- и юридические услуги. А граждане страны-агрессорки лишены права пользоваться европейскими криптогаманцами.
Расширен также список юридических и физических лиц, против которых введены санкции. Речь идет о тех, кто причастен к российской оккупации, организации псевдореферендумов и попыткам незаконной аннексии украинских территорий.
Читайте также: Историческая резолюция. Генассамблея ООН осудила незаконные референдумы России и панексию украинских территорий — В Литве считают, что восьмой пакет санкций ослаб. Согласны ли вы с таким выводом?
— Санкционный режим — это вспомогательный инструмент для пресечения агрессии россии, а не определяющий.
Замечу, что Россия, начиная с 2014 года, ожидает, если и не отмены, то хотя бы смягчения санкций. Но мы видим, что ЕС остается солидарным с Украиной. Ограничительные меры не только сохраняются, но и ужесточаются. Многие санкции в восьмом пакете достаточно сильны.
— Можем ли мы надеяться на усиление санкций против России в будущем?
— Конечно, мы должны быть максималистами и требовать большего. При правильной коммуникации украинской дипломатии с нашими партнерами в ЕС этого можно достичь. Единственная проблема, что есть колеблющиеся страны, которые чувствительно воспринимают вред для собственной экономики и боятся негативной реакции граждан на радикальные меры в энергетической сфере.
Мы должны принимать во внимание влияние жестких ограничений на настроения у европейских обществах. Возможно, на определенном этапе нам лучше получить не расширение санкционного списка, а серьезное тяжелое вооружение, которое для нас будет играть более весомую роль, и серьезные финансовые вливания в нашу экономику. Должны быть реалистами и слышать аргументы наших партнеров, понимать, что они не всегда могут рубить с плеча.