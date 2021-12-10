Восемь улиц Киева остались без воды
Несколько столичных улиц остались без воды. Фото: из открытых источников
Ремонтные бригады уже работают над восстановлением водоснабжения.
Сегодня, 10 декабря с 16:00 на некоторых улицах столицы отсутствует водоснабжение.
Временно отключили воду по следующим адресам:
- ул. Василия Тютюнника, 5Б ул. Сорочинская, 2, 4 ул. Тампере, 17А, 17/2 ул. Вифлеемская, 18/2 ул. Архитектора Николаева, 3В ул. Михаила Котельникова, 25
- бул. Академика Вернадского, 81, 85 ул. Кавказская, 7, 9, 11, 13.
«Ремонтные бригады Киевводоканала уже работают над локализацией и ликвидацией повреждений»,— говорится в сообщении Киевводоканала.
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Ориентировочный срок выполнения работ— 1 сутки.
В Киевводоканале напоминают, более подробную информацию о плановых и аварийных отключениях холодной воды можно узнать по номеру 15-81 или (044) 200-73-01 с помощью онлайн-сервисов: оставив сообщения в чат-ботах «Viber» (http://tinyurl.com/pn92devj) и «Telegram» (https://t.me/vodokanalkiev_bot). Диспетчерская служба работает круглосуточно, без выходных.
Также, в Киевводоканале обращают внимание на то, что вода может отсутствовать из-за работ, проводимых внутри дома, в этом случае нужно обратиться в свою управляющую компанию (ЖЭК, ОСМД). ).
Стоит отметить, Киевводоканал занимается поставкой только холодной воды, в случае отсутствия горячей воды необходимо обратиться в Киевтеплоэнерго.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»