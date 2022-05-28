Воруют не только зерно: российские кафиры вывозят из Мариуполя металлопродукцию
В порту города находится около 200 тысяч тонн металла и чугуна стоимостью более 170 миллионов долларов.
Событие:Украв украинское зерно, кафиры взялись за металлопродукцию из Мариуполя. Чтобы увезти металл из города, они разминировали часть морского порта. Сегодня российские захватчики приступили к первой загрузке металлопроката на судно, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
Детали и комментарии:«Поскольку нет подтверждения разблокировки «новых ворот», металл будут вывозиться малыми партиями», — заметил он. По словам Андрющенко, вчера вечером поступила информация, что в Мариуполь вошла большая группа кадыровцев. «Сегодня возобновили реальные попытки погрузки металлопроката в Мариупольском порту. Это указывает, что оккупанты отдали Мариуполь на откуп кадыровцам (на разграбление) и не будет никакого «восстановления». Только мародерство и террор. Не без помощи кадыровцев кафиры сделать невозможное», — написал он.
Руководитель проекта Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко рассказал в Facebook, что первым в порт оккупированного Мариуполя вошло 40-летнее российское судно, являющееся давним нарушителем крымских санкций. «Конечно, передатчик системы АIS ( автоматическая идентификационная система — Ред.) выключен. Теперь повезет украденный украинский металл в Ростов, а там его либо используют в РФ, либо поменяют документы и отправят на экспорт», — заметил он в Facebook.
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По словам омбудсменки Людмилы Денисовой, первым кораблем из Мариуполя в Ростов-на-Дону кафиры хотят отправить 3 тысячи тонн металлопродукции. «Кроме того, для более удобного вывоза награбленного, кафиры начали восстанавливать железнодорожное сообщение в Мариуполе и Волновахе. До оккупации на территории порта находились до 200 тысяч тонн металла и чугуна, стоимость которых составляет 170 миллионов долларов», — рассказала она в Facebook. Большинство продукции принадлежит компании «Метинвест», которой владеет бизнесмен Ринат Ахметов.
В «Метинвесте» назвали действия кафиров пиратством. По данным компании, на день начала войны в порту Мариуполя находилась металлургическая продукция, которая должна была быть экспортирована покупателям из разных стран, включая Испанию, Италию, Бельгию, Грецию, Португалию и Турцию. На момент начала военного вторжения в акватории мариупольского порта было зафиксировано несколько коммерческих судов, на которые уже было загружено 28 тысяч тонн металлургической продукции. «Существует высокий риск, что указанные суда кафиры используют для похищения и незаконного вывоза металлургической продукции, принадлежащей Группе Метинвест. Незаконные действия по захвату и возобновлению работы Мариупольского порта явно свидетельствуют о том, что указанную металлургическую продукцию оккупанты могут вывозить ориентировочно. Таганроги, Новороссийска, Туапсе и оккупированного Севастополя с целью дальнейшей незаконной продажи в страны Африки и Азии, не поддерживающие санкционную политику в отношении страны-агрессора – по международному праву и законодательству Украины, действия представителей страны-агрессора по вооруженному захвату торговых и продукции имеют все признаки пиратства и нарушения законов и обычаев войны в виде мародерства, являющихся тяжкими международными преступлениями», — говорится в сообщении компании. В Ахметове пообещали приложить все возможные законные усилия для привлечения виновных лиц и их сообщников к строгой юридической ответственности.