Воры воруют меньше кустов из парков благодаря бдительности киевлян
Воры чаще всего воруют кусты можжевельника и самшита. Фото: Муниципальная охрана
На днях сотрудники Муниципальной охраны задержали в парке Партизанской славы, что в Дарницком районе, двух женщин с полными пакетами кустов можжевельника и других хвойных кустов.
Хотя правоохранителей и не дошла, потому что полицейские не обнаружили «состава преступления», а женщины сразу же «вернули» кусты на место откуда их поддергали. На горячем тогда никого не поймали.
Воровство кустов и цветов из парков и скверов города довольно обыденное явление. Хотя, подняв статистику за прошлый год и сравнив с текущим, зеленстроевцы отмечают, что «динамика положительная». И, надеются, что цифры такими же и останутся.
«В прошлом году мы зафиксировали кражи более тысячи кустов. 125 деревьев и 79 кустов были уничтожены. В этом году украли более 800 хвойных и лиственных кустов — в основном можжевельнике и самшите», — рассказали «Вечернему Киеву» в КО «Киевзеленстрой».
Небольшие хвойные деревья — елки и сосны чаще всего воруют тогда, когда их высаживают — осенью и весной. А вот перед новогодними праздниками вандалы уже уничтожают меньше елок, по сравнению с прошлыми годами. Пожалуй, сказывается информационная кампания по сохранению зеленых насаждений и то, что хвойные обрабатывают веществами с неприятным запахом, — домой такое не принесешь.
Лиственные деревья редко исчезают, потому что на улицах давно уже высаживают крупномеры, которые привозят грузовиками, а выгружают с помощью кранов. Такие платаны или липы трудно «прихватить» на дачу. А вот кусты и дальше продолжают «выносить» весной и осенью из клумб, особенно там, где нет освещения или охраны.
«Все знают парк „Наталка“, так вот, там практически не бывает краж растений — местные жители так любят свой парк, что оберегают от вандалов, и если есть подозрения, то вызывают полицию. В парке есть тревожные кнопки», — отмечают зеленстроевцы. Довести же вину воров довольно трудно — их нужно «поймать за руку» и еще предоставить доказательства. Обычно воры не афишируют о своих подвигах, хотя несколько лет назад в Киеве была громкая история. Компания подростков сломала стенд и изуродовала цветы в парке «Пуща-Водица». Из-за того, что дети сами же выложили видео в сеть, их удалось найти и наказать — родители заплатили штраф.
Поэтому озеленители призывают жителей столицы, если они увидят, как воруют или уничтожают растения, вызвать полицию или муниципальную , дежурящая в парках и скверах. Кстати, тревожные кнопки для вызова правоохранителей сейчас есть в многих парках и скверах в разных уголках города.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»