Воровство и «закладки»: жители Шевченковского района рассказали об актуальных проблемах
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Встреча прошла в Vcentri HUB на улице Владимирской. Фото: Борис Корпусенко
В Киеве состоялось первое из запланированных 10 обсуждений вопросов муниципальной безопасности в каждом районе столицы.
Встречи представителей столичной власти и общественности инициировала Муниципальная стража Киева — общественное формирование, созданное ветеранами АТО, чтобы помогать правоохранителям обеспечивать правопорядок в городе.
Начали с выяснения проблем безопасности жителей Шевченковского района. Для обсуждения наиболее распространенных случаев нарушений общественного порядка и борьбы с ними собрались в Vcentri HUB на улице Владимирской, 51Б.
Проблемные хостелы и фальсифицированный алкоголь
Как оказалось, больше всего жителей Шевченковского района волнуют кражи, распространение наркотиков, а также вопросы гражданской защиты. Люди просто не знают, как действовать в случае войны или любых других чрезвычайных ситуаций.
Эдуард Крупенко< >Председатель Муниципального караула Киева Игорь Марипообещал помочь в решении этой проблемы, в частности в подготовке соответствующих информационных материалов, а также проведение курсов и инструктажей для населения.
«Впрочем, часто бывает, что на неделе готовим такие встречи, приглашаем спикеров, военных, но жители не приходят, ссылаясь на занятость или усталость. Поэтому с нас — инструкторы, с вас — слушатели», — обратился Игорь Мари к представителям общественности.
В свою очередь депутат Киевсовета Наталья Берикашвилирассказала, что чаще всего в ее общественную приемную в Шевченковском районе, люди обращаются именно с вопросами муниципальной безопасности.
«Наш район состоит из трех разных частей. В центральной — проблемы краж и хостелов. На Лукьяновке также жалуются на кражи, а еще — на наркоманию. На Сырце, Нивках и Дорогожичах больше всего обращений по так называемым закладкам и продаже фальсифицированного алкоголя», — рассказала Наталья Берикашвили.
Она пообещала поддержать все инициативы и сделать все, что зависит от нее, чтобы Шевченковский район стал безопаснее. Впрочем, по ее словам, без координации усилий с полицией, эти проблемы вряд ли удастся решить. -zhiteli-shevchenkivskogo-rajonu-rozpovili-pro-aktualni-problemi-00722a5.jpg» alt=»Кража и «закладки»: жители Шевченковского района рассказали об актуальных проблемах» />
Наталья Берикашвили пообещала поддержать все инициативы по общественной безопасности
Кстати, на адрес правоохранителей находилось немало нареканий.
«В пятницу приезжает «заложник», а в выходные работают «поисковики». Роют как кроты на улицах Житкова, Сальского и в Сырецком каштановой роще. Полиция всех их знает, но ничего не делает», — говорит председатель жилищно-строительного кооператива «Сокол» Татьяна Гладкова.
Более больше, по ее словам, наркодельцы уже начали использовать в своих целях установлены в подъездах почтоматы.
В полиции оправдываются недостатком участковых инспекторов
В свою очередь главный специалист по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами Шевченковской РГА Борис Бейлик уверяет, что полиция делает все возможное для борьбы с. /p>
Так, благодаря полицейскому чат-боту в мессенджере Telegram «СтопНаркотик», QR-код которого работники райгосадминистрации активно распространяли с помощью листовок, удалось заблокировать 28 каналов по продаже опасного зелья. Также недавно обнаружили пять квартир, где изготавливали и сбывали наркотики. rajonu-rozpovili-pro-aktualni-problemi-667cdb3.jpg» alt=»Кража и «закладки»: жители Шевченковского района рассказали об актуальных проблемах» />
Борис Бейлик уверяет, что полиция делает все возможное с наркопреступностью
«Кроме того, сегодня некомплект участковых инспекторов достигает 70%. На одного участкового вместо трех с половиной тысяч жителей приходится 10-15 тысяч. Никто не хочет идти на эту тяжелую работу из-за низких зарплат и недостаточного материально-технического обеспечения»,— заметил Борис Бейлик.
Поскольку работники правоохранительных органов не присутствовали при обсуждении вопросов безопасности, заместитель председателя Муниципальной караулы в Киеве Антон Колумбет пообещал передать все замечания и наработки по результатам встречи с общественностью к столичному главку полиции.
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По словам Антона Колумбета, коммуникацию с общественностью
Хаотическая парковка и опасные места в парках
А председатель Ассоциации ЖСК и ОСМД Шевченковского района Татьяна Дарьина кроме проблемы наркомании обратила внимание еще на одно негативное явление, а именно — на парковку авто в недозволенных местах.
«Машины оставляют на детской площадке зеленых зонах и где вздумается. Бывали случаи, что из-за неправильно припаркованных авто к домам не могли подъехать пожарные или мусоровозы», — рассказала Татьяна Дарьина.
Татьяна Дарьина обратила внимание на хаотическую парковку
В свою очередь общественная активистка, лидер команды «Природа наш дом» Светлана Бережная, пожаловалась, что несмотря на постоянные толоки в парке «Сырецкий яр», мусора там не становится меньше. По ее словам, в парке обосновались «антисоциальные элементы» и периодические патрулирование этой зеленой зоны муниципалами, по мнению общественной активистки, могли бы решить проблему.
Все замечания, проблемные участки района, в том числе и улиц представители Муниципального караула Киева тщательно записали. Впоследствии их проанализируют и по результатам обсуждений во всех районах столицы наработают соответствующие механизмы для решения проблем.
Наталья Берикашвили, Игорь Мари и Антон Колумбет
«На все вопросы будет дан ответ. Сейчас нам очень важно построить коммуникацию с органами самоорганизации населения, ОСМД, общественными объединениями и отдельными активистами, чтобы вместе строить безопасный Киев»,— сказал «Вечернему Киеву» Антон Колумбет.
В свою очередь глава Муниципального караула в Шевченковском районе Эдуард Крупенко заверил в готовности помогать всему жителям и призвал активных местных жителей приобщаться к общей охране общественного порядка. Следующее публичное обсуждение вопросов до 19:00 в Vcentri HUB Оболонского района (проспект Оболонский, 22А).
Александр ГАЛУХ, Борис КОРПУСЕНКО (фото), «Вечерний Киев»