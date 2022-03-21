Волонтеры и гуманитарка: в Киев Цифровой добавили раздел «Помощь киевлянам»

magictr | 22.03.2022 | Новости | Комментариев нет

Волонтеры и& гуманитарка: в Киев Цифровой добавили раздел «Помощь киевлянам»

В приложении есть немало полезных сервисов для киевлян. Фото: КП Гиоц

В приложении можно зарегистрировать на получение гуманитарной помощи, предложить ее оказание или записаться в волонтеры.

У «Киев Цифровой» появился раздел «Помощь киевлянам».

В нем вы можете:

  • зарегистрироваться для получения гуманитарной помощи социально-незащищенным киевлянам
  • предложить предоставление гуманитарной помощи
  • записаться в волонтеры
  • отправить заявку на подключение Wi-Fi в укрытии

Волонтеры и гуманитарка: в Киев Цифровой добавили раздел «Помощь киевлянам»

Информация обрабатывается Гуманитарным штабом Киева и IT-командой столицы. О новых сервисах узнайте на официальном канале.

Напоминаем, что также созданы и обновляются такие полезные карты:

  • Карта продовольственных магазинов.
  • Карта Гуманитарных штабов
  • Карта точек продажи хлеба
  • Карта зоомагазинов
  • Карта аптек
  • Карта работающих заправок.
  • Карта СТО< /li>
  • Карта работающего бизнеса

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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