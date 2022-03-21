Волонтеры и гуманитарка: в Киев Цифровой добавили раздел «Помощь киевлянам»
22.03.2022 | Новости | Комментариев нет|
В приложении есть немало полезных сервисов для киевлян. Фото: КП Гиоц
В приложении можно зарегистрировать на получение гуманитарной помощи, предложить ее оказание или записаться в волонтеры.
У «Киев Цифровой» появился раздел «Помощь киевлянам».
В нем вы можете:
- зарегистрироваться для получения гуманитарной помощи социально-незащищенным киевлянам
- предложить предоставление гуманитарной помощи
- записаться в волонтеры
- отправить заявку на подключение Wi-Fi в укрытии
Информация обрабатывается Гуманитарным штабом Киева и IT-командой столицы. О новых сервисах узнайте на официальном канале.
Напоминаем, что также созданы и обновляются такие полезные карты:
- Карта продовольственных магазинов.
- Карта Гуманитарных штабов
- Карта точек продажи хлеба
- Карта зоомагазинов
- Карта аптек
- Карта работающих заправок.
- Карта СТО< /li>
- Карта работающего бизнеса
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»