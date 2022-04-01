Война не отменила коронавирус: за месяц свыше 900 киевлян попали в больницы из-за болезни
Киевляне могут выбрать вакцину для прививки. Фото: прессслужба КГГА
За 30 дней в столичных стационарах пролечено около 900 больных коронавирусом
Киевлянам напомнили о необходимости делать прививки от коронавируса, а за первых симптомов болезни обращаться к врачу.
«Война не отменила коронавирус, даже если вам так кажется на первый взгляд. Он никуда не удивился и об этом говорят цифры: за 30 дней нового этапа войны в столичных стационарах пролечено около 900 больных коронавирусом. Поэтому не пренебрегайте своим здоровьем, при проявлении первых симптомов обращайтесь к семейному врачу. Если вы до сих пор, по каким-то причинам, не вакцинировались — вакцинируйтесь. В пунктах вакцинации доступны первая, вторая и бустерная дозы вакцины от COVID-19», — напомнил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
В целом в столице работают 73 пункта вакцинации. p>
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»