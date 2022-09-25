Война их не пугает: в Умань на празднование Рош га-Шана уже прибыли 23 тысяч паломников-хасидов

magictr | 25.09.2022 | Новости | Комментариев нет

В городе действуют усиленные меры безопасности.

Война их не пугает: в Умань на празднование Рош га-Шана уже прибыли>-23 </p> <p><img class=

Фото из сообщения ОЕОУ в Telegram A A+ A++ < p>Событие: Несмотря на призывы властей Украины и Израиля не ехать в Умань на ежегодное паломничество, в город на празднование Рош га-Шана прибыли уже более 23 тысяч хасидских паломников. Об этом сообщила Объединенная еврейская община Украины (ОЕОУ) в Telegram.

Детали и комментарии:Там отметили, что паломничество организовали Фонд имени Раби Нахмана совместно с властями. Из-за российской агрессии против Украины в этом году во время празднования Рош га-Шана в Умани усилены меры безопасности. «На въездах в город действуют пункты тщательного контроля, а на территории пребывания паломников выставлены стационарные посты. заметил в Facebook глава Черкасской ОВА Игорь Табурец. По его словам, кроме того, в городе действует запрет на продажу алкогольных и пиротехнических изделий и другие ограничения. Хасидам, как и украинцам, придется соблюдать требования комендантского часа и правила поведения во время воздушных тревог. «Прежде всего, мы оберегаем местных жителей и приезжих от возможных провокаций со стороны России», — подчеркнул Табурец. По его словам, хасидов заранее предупредили, что находиться в Украине небезопасно. Однако они заверили, что уже привыкли к войне.

Напомним, Рош га-Шана — праздник начала нового года для всех, кто исповедует иудаизм. В этом году евреи начинают празднование 25 сентября и закончат вечером 27 сентября. По еврейскому календарю в этот день начнется 5783 год. В Украине праздник известен широкой публике в основном благодаря паломничеству к могиле цадика Нахмана в Умани. В последний год жизни основатель течения брацлавского хасидизма призвал всех последователей провести праздник вместе с ним. Его ученики во главе с Натаном истолковали это как призыв к посещению могилы учителя. Это мнение довольно популярно как среди хасидов, так и в целом среди верующих иудеев. Поэтому ежегодно в Умань съезжаются тысячи евреев, пишет Бабель.

читайте также: На Изюмском направлении погиб 26-летний капитан, командир роты Ростислав Сингаевский. «Он был очень смелым командиром»

Евреи считают, что на Рош га-Шана Бог решает судьбу каждого человека и оценивает его по реальным поступкам. Именно поэтому в эти дни иудеи вспоминают, как прожили предыдущий год, какие поступки совершили, а также молятся о благополучии и раскаиваются за недобрые дела. В этот праздник евреи дарят близким подарки. На праздничный стол ставят рыбу, еврейский хлеб халу с изюмом, овощи, фрукты и мед. Каждое блюдо символизирует что-нибудь хорошее, пишет news.obozrevatel.com. Горькая и кислая пища в эти дни запрещена. Считается, что это поможет сделать следующий год счастливым и избавиться от возможных неприятностей. Также на Рош га-шане не едят орехи, поскольку числовое значение слово «орех» на иврите приравнивается к слову «грех». Нельзя заниматься и какой-либо работой, кроме приготовления пищи.

Кстати, сегодня в Умани состоялась самая массовая молитва Тиккун а-Клали, во время которой зачитывали подборку из десяти псалмов царя Давида. Их чтение служит тшувой (покаянием) за все грехи. Тысячи брацлавских хасидов одновременно прочли 10 псалмов из Тегилим, сообщает ОЕОУ.

Похожие записи

Об авторе

magictr