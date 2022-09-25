Война их не пугает: в Умань на празднование Рош га-Шана уже прибыли 23 тысяч паломников-хасидов
В городе действуют усиленные меры безопасности.
Фото из сообщения ОЕОУ в Telegram A A+ A++ < p>Событие: Несмотря на призывы властей Украины и Израиля не ехать в Умань на ежегодное паломничество, в город на празднование Рош га-Шана прибыли уже более 23 тысяч хасидских паломников. Об этом сообщила Объединенная еврейская община Украины (ОЕОУ) в Telegram.
Детали и комментарии:Там отметили, что паломничество организовали Фонд имени Раби Нахмана совместно с властями. Из-за российской агрессии против Украины в этом году во время празднования Рош га-Шана в Умани усилены меры безопасности. «На въездах в город действуют пункты тщательного контроля, а на территории пребывания паломников выставлены стационарные посты. заметил в Facebook глава Черкасской ОВА Игорь Табурец. По его словам, кроме того, в городе действует запрет на продажу алкогольных и пиротехнических изделий и другие ограничения. Хасидам, как и украинцам, придется соблюдать требования комендантского часа и правила поведения во время воздушных тревог. «Прежде всего, мы оберегаем местных жителей и приезжих от возможных провокаций со стороны России», — подчеркнул Табурец. По его словам, хасидов заранее предупредили, что находиться в Украине небезопасно. Однако они заверили, что уже привыкли к войне.
Напомним, Рош га-Шана — праздник начала нового года для всех, кто исповедует иудаизм. В этом году евреи начинают празднование 25 сентября и закончат вечером 27 сентября. По еврейскому календарю в этот день начнется 5783 год. В Украине праздник известен широкой публике в основном благодаря паломничеству к могиле цадика Нахмана в Умани. В последний год жизни основатель течения брацлавского хасидизма призвал всех последователей провести праздник вместе с ним. Его ученики во главе с Натаном истолковали это как призыв к посещению могилы учителя. Это мнение довольно популярно как среди хасидов, так и в целом среди верующих иудеев. Поэтому ежегодно в Умань съезжаются тысячи евреев, пишет Бабель.
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Евреи считают, что на Рош га-Шана Бог решает судьбу каждого человека и оценивает его по реальным поступкам. Именно поэтому в эти дни иудеи вспоминают, как прожили предыдущий год, какие поступки совершили, а также молятся о благополучии и раскаиваются за недобрые дела. В этот праздник евреи дарят близким подарки. На праздничный стол ставят рыбу, еврейский хлеб халу с изюмом, овощи, фрукты и мед. Каждое блюдо символизирует что-нибудь хорошее, пишет news.obozrevatel.com. Горькая и кислая пища в эти дни запрещена. Считается, что это поможет сделать следующий год счастливым и избавиться от возможных неприятностей. Также на Рош га-шане не едят орехи, поскольку числовое значение слово «орех» на иврите приравнивается к слову «грех». Нельзя заниматься и какой-либо работой, кроме приготовления пищи.
Кстати, сегодня в Умани состоялась самая массовая молитва Тиккун а-Клали, во время которой зачитывали подборку из десяти псалмов царя Давида. Их чтение служит тшувой (покаянием) за все грехи. Тысячи брацлавских хасидов одновременно прочли 10 псалмов из Тегилим, сообщает ОЕОУ.