Война и мир: онлайн фестиваль показывает специальную подборку фильмов
В программе семь лент.
До 31 марта на сайте этнографического кинофестиваля «OKO» проходит показ специальной подборки фильмов. Эти ленты были в программе прошлых эдиций кинофестиваля. Они связаны с конфликтами и способами их разрешения.
Поступая из разных стран и культур, все они несут одинаковые послания толерантности, уважения и надежды.
Программа состоит из 3 короткометражных и 4 полнометражных фильмов. Среди них — три украинских фильма.
«Режиссеры любезно согласились на бесплатный показ их фильмов онлайн. Более чем когда-либо мы испытываем единство и поддержку, и мы рады узнать, что ценности, которые провозглашает сообщество „OKO“, — это не только слова, а очень практические дела», — отмечают организаторы.
Программа фестиваля
Украина: путешествие на Донбасс
Поезд: Киев—Война
Лишь 12,5 часов разделяют мирный Киев и Константиновку — небольшой промышленный город на востоке страны, сразу за которым начинается фронт. Это время в поезде бок о бок проводят люди с разными характерами, социальным статусом, политическими взглядами и убеждениями. Этот фильм — голос людей, поиск диалога и путь к общему будущему, где каждый голос будет услышан.
Территория пустых окон
История Зои Лактионовой о Мариуполе. Вторая мировая война и работа на заводе заставили семью ее матерями переехать в Мариуполь. Война с Россией и последствия деятельности завода для окружающей среды играют определяющую роль в ее будущей жизни. Зоя Лактионова в своем коротком метре, как жизнь в Мариуполе реальностью, но вдруг что-то неуловимое изменяет его ход. Все, что остается – это погружаться в воспоминания, в которых все сохраняется неприкосновенно, как в музее.
Мир: истории беженцев
Барселона — гостеприимный город
Лицо нетуристической Барселоны. Как в городе относятся к мигрантам, и они создали свой собственный бренд футболок. Полнометражный фильм о правах людей и борьбе с расизмом.
Transit
Фильм рассказывает мощные интимные истории о молодых беженцах, рисковавших своей жизнью, пересекая Эгейское море, чтобы попасть в ловушку на греческом острове Лесбос: без будущего и с закрытыми границами. Это должна была быть только их «транзитная» остановка, но именно там закончились их путешествия. забвении в течение 45 лет. Празднование Международного кинофестиваля в Сахаре, известный еще как FiSahara, разрушает устоявшееся однообразие. Событие заканчивается, а жизнь (и забвение) продолжается.
Раджаа, это значит надежда
Мужчины, приехавшие во Францию, оторванные от детей, которых оставили в своей стране, живут в центре для работников-иммигрантов. Проживать эмоции им помогают мастерклассы по пению колыбельных.
Просмотр лент бесплатный на сайте фестиваля до 31 марта.
Кроме того, на странице фестиваля размещены видео, в которых украинцы вспоминают первые дни войны в Украине.
«Мы создавали фестиваль, чтобы рассказывать о людях, их жизни, чтобы воспитывать взаимоуважение в наших детях. Видеоистории, с которыми мы хотим вас познакомить – это этнография настоящего. Они рассказывают о жизни людей в военное время», — отмечает команда фестиваля. Это праздник этнографического и антропологического документального и игрового кино, где можно увидеть и почувствовать повседневное сердцебиение малых и великих народов, сообществ, жителей сел и городов. В то же время — это место, где кинематографисты и фольклористы, этнографы и антропологи могут лучше понять друг друга, поделиться идеями и, возможно, договориться о будущем сотрудничестве. Проходит с 2020 года.
Недавно в Украине запустили первый виртуальный NFT-музей войны. Его миссия — сохранить память о реальных событиях этого времени, распространить правдивую информацию среди диджитал-сообщества в мире и собрать благотворительные взносы на поддержку Украины.
Мария КАТАЕВА , «Вечерний Киев»