Война глазами молодежи: в столице презентуют актуальный артпроект
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Участники экспозиции возле галереи «Мистець» Фото: Сергей Комиссаров
Художественная галерея «Мистець» приглашает выставку «На завтрак была война», где представлены 27 плакатов, посвященных ныне и войне в Украине.
Художественный проект объединил вокруг себя студентов и преподавателей Киевского национального университета культуры и искусств (КНУКиМ) и Киевского университета культуры (КУК).< /p>
Среди участников, представивших свои работы в экспозиции: Антоненко Анастасия, Будник Андрей, Болбас Владимир, Бухарская Анастасия, Володька Виктория, Головко Ирина, Гунько Елизавета, Кареев Кирилл, Киптила Инна, Лагута Валентина, Ломко Ольга, Люшня Ярослав, Микитенко Николай, Мусиенко Екатерина, Перепелица Марина, Попова Мария, Поша , Рабенко Руслан, Рубленко Оксана, Юлия Трохимчук, Щавинская Яна, Y A D S U N.
Yadsun «На завтрак была война» Фото: галерея «Мистець»
Владимир Болбас ПНХ. Фото: галерея «Художник»
Основными направлениями творчества молодых талантливых художников стали героизм воинов ВСУ, варварство и коварство захватчиков, запрос на поддержку мирового сообщества и стран НАТО, защиту памятников культуры, позитивные и отрицательные персоналии этой кровавой войны.
Андрей Будник «Сексуальное насилие». Фото: галерея «Художник»
«За некоторое время с начала войны, все наши студенты, кто имел техническую возможность, начали создавать патриотические плакаты. Те, кто имел ограниченный доступ к компьютерным средствам, планшетам и графическим редакторам — следить за актуальным контентом в соцсетях, формулировали тематику, составляли слоганы, подбирали референсы»,— рассказал о творческом процессе студентов председатель секции плаката КОНСХУ, заслуженный художник Украины и педагог Андрей Будник.
Кирилл Кареев «Насилие над Украиной». Фото: галерея «Мистець»
Инна Киптила «Sensual content».Фото: галерея «Мистець»
Инна Киптила «Остановите российскую агрессию». Фото: галерея «Мистець»
Произведения делались в цифровом и в типографском формате, чтобы участники имели возможность их использовать не только для проведения тематических выставок, но и для демонстрации на митинге.
По словам кураторов проекта, во время войны сервильная коммерческая функция графического дизайна (этикетки, упаковка, верстка) была переформатирована на патриотический государственный строй. Результаты не заставили себя ждать: было создано несколько десятков произведений, которые излагались в сеть для распространения. -molodi-unbspstolici-prezentujut-aktualnij-artproyekt-fb783fd.jpg» alt=»Война глазами молодежи: в столице презентуют актуальный артпроект» />
Оксана Рубленко «Пятно». Фото: галерея «Мистець»
Юлия Трохимчук «Сонях». Фото: галерея «Мистець»
Яна Щавинская «Боритесь». Фото: галерея «Художник»
Произведения быстро находили большой резонанс в обществе: многие делали репосты на страницах социальных сетей, распространяли контент на других электронных ресурсах. Так, Национальный союз художников Украины продублировал студенческие плакаты на своих профилях в Facebook и Instagram, приходили отзывы из-за границы, даже с оккупированных территорий (ОРДЛО).
Ольга Ломко «Рыжий лес». Фото: галерея «Художник»
Проведение выставки в такое нелегкое время стало приятным сюрпризом для молодых художников. Тему и идею авторам подсказала директор галереи «Мистець» Карина Кравец..
Молодое поколение быстро отозвалось на его предложение, поэтому реализация проекта заняла чуть больше недели. Вчерашние иллюстрации, олицетворившие внутренние переживания многих участников воплотились в самостоятельный художественный проект, тематика которого на сегодняшний день волнует миллионы украинцев со всего мира.
Екатерина Мусиенко «Екатерина Мусиенко» галерея «Мистець»
Мария Попова «Буча».Фото: галерея «Мистець»
Александра Пошабля «Патриарх Кирилл». Фото: галерея «Художник»
Своими впечатлениями от художественного вернисажа поделился известный искусствовед и журналист Сергей Комиссаров:
«Экспозиция „На завтрак была война“ рассказывает нам об искусстве и создателях, которые остались в прифронтовой столице, чтобы в трудный для нее час организовать и провести действительно уникальную выставку… Выставку, которой в Украине нет аналогов… Это искусство, пробуждающее в душах украинцев чувство гордости за наше государство. Оно учит никогда не сдаваться врагу, сражаться за каждый клочок украинской земли».
Экспозиция «На завтрак была война» представлена на окнах галереи «Художник», находящийся по адресу: улица Большая Васильковская, 12.
Увидеть ее могут все желающие киевляне и гости столицы.
Напоминаем, что недавно столицу украсила новая стенопись с украинским флагом и военным.
Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»