«Война должна закончиться безоговорочной капитуляцией России». Глава МИД Литвы назвал 5 шагов, которые срочно должен сделать Запад
По мнению дипломата, никаких переговоров с Путиным проводить не стоит.
Фото lrytas.lt A A+ A++
Событие: Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что война должна закончиться безоговорочной капитуляцией России. И Запад после проваленной политики «умиротворения» российского диктатора Путина должен помочь Украине победить.
Детали и комментарии: «Геноцидный план путина стереть Украину с карты провалился. Он не может вести переговоры. Война должна закончиться его безоговорочной капитуляцией», – сказал он. написал в Twitter глава МИД Литвы. По словам Габриелюса Ландсбергиса, сейчас уже не вызывает сомнений, что Украина могла выбросить россия со своей территории еще несколько месяцев назад, если бы с первого дня была снабжена необходимой техникой. «Если бы мы скорее вооружили Украину, тысячи домов остались бы стоять. Тысячи жизней были бы спасены», — подчеркнул литовский министр.
По его мнению, теперь Запад должен помочь Украине «окончить эту войну быстро и навсегда». Габриелюс Ландсбергис предложил пять шагов, как это сделать. «Во-первых, все запасы современного западного вооружения (ATACMS, танки, истребители) должны быть предоставлены Украине. Во-вторых, Запад должен взять на себя обязательство создать и обеспечить безопасные зоны вокруг территорий атомных электростанций, чтобы пути не могли использовать их как оружие. В-третьих, должны быть проведены четкие красные линии, и последствия их пересечения должны быть четко разъяснены путину, чтобы он удержался от последних отчаянных шагов», — подчеркнул глава МИД Литвы. Габриелюс Ландсбергис считает, что Международный уголовный суд и другие органы должны срочно отправиться на освобожденные территории для расследования совершенных россией преступлений. Он призвал и к ускоренной интеграции Украины в НАТО и ЕС.
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«Больше никаких жалоб. Никаких колебаний. Больше никаких переговоров с террористами. Те, кто сомневался в силе Украины, должны извиняться. Украина защищала нас всех, даже когда некоторые не верили, что она сможет добиться успеха. Пора выразить ей нашу глубокую благодарность. «, — подытожил глава МИД Литвы.
Кстати, в Киеве состоялся ежегодный форум Ялтинской европейской стратегии, в котором приняли участие украинские и зарубежные политики. Центр стратегических коммуникаций со СМИ собрал главные заявления, озвученные на конференции. «Путь к возвращению всей нашей территории с каждым днем становится все яснее. Мы не можем позволить себе остановиться. Это мой главный сигнал всем, кто где-то там что-то думает», — подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский. Премьер-министр Денис Шмигаль рассказал, что Украина имеет амбицию вступить в ЕС через два года. «Мы проанализировали, как другие страны проходили этот путь. Он занимал 5, 7, 8 лет. У нас есть амбиция максимум за два года пройти этот путь и стать полноценной частью ЕС», — подчеркнул глава Кабмина. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что ВСУ должны сами определять свои задачи и действия по тому, что делать с территориями, оккупированными россией в 2014-2015 годах. «Это контрнаступление показывает, что нельзя просто заявить, что Россия навсегда заняла оккупированные территории и навяжет им свой политический строй. Это важный сигнал как на военно-тактическом, так и на политико-дипломатическом уровне», — отметил он. Германия будет поставлять Украине оружие столько, сколько это потребуется, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. По ее словам, до 24 февраля немцы не делали этого, потому что думали, что поставки оружия могут стать причиной нападения россии.